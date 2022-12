Chay Suede e Romulo Estrela mostram bastidores de briga de personagens em “Travessia”

No ar em “Travessia”, Chay Suede e Romulo Estrela vivem brigando - na verdade, os seus personagens. Ari e Oto, respectivamente, disputam o interesse da mesma mulher, Brisa (Lucy Alves).

Por isso, não é surpresa que eles entrem em mais um conflito na novela. Ex e atual vão se enfrentar nos próximos capítulos, mas dessa vez será no braço mesmo.

Chay e Romulo mostraram os bastidores dessa briga, em uma foto divulgada nos stories da conta do intérprete de Ari no Instagram. “Mano a mano é esporte”, disse ele na legenda.

A atriz Dandara Mariano, que dá vida a Talita, também aparece na foto, já que a briga acontecerá em frente à construtora de Guerra (Humberto Martins).

Chay Suede, Dandara Mariano e Romulo Estrela (Foto: Reprodução/Instagram)

Chay Suede compartilha dia de praia com amigos e arrebata fãs

Tem famosos que postam nas redes sociais com frequência, enquanto outros seguem uma linha um pouco mais discreta - e Chay Suede parece pertencer a esse segundo grupo.

O ator publicou um álbum de fotos em sua conta no Instagram na última quarta-feira (14) que deixou seus fãs em polvorosa. Além de ser uma postagem nova de um ídolo que aparece com pouca frequência, também incluía clique do famoso na praia, bem à vontade.

O registro mostra Chay em um dia de lazer, acompanhado de seus amigos e treinadores, Gonzalo “Speed” e Antonio Carlos Jr. - mais conhecido como “Cara de Sapato”.

“Tubarão, te amo”, escreveu o ator na legenda do álbum, em uma referência à música de mesmo nome de Ryan SP, MC Daniel, MC RF, MC Jhenny e Tchakabum.

A esposa, a também atriz Laura Neiva, continuou um trocadilho com a música e Chay aproveitou para se declarar: "Laura Neiva, te amo", escreveu ele.