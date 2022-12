“Travessia” segue sem resultado e Globo pode tomar atitude drástica

Depois do sucesso do remake de “Pantanal”, a história de “Travessia” não agradou os telespectadores da Globo e acabou entrando na pasta de projetos que devem ser revistos pela direção da emissora carioca e, por isso, ela pode ser cortada.

Segundo o Notícias da TV, a trama de Gloria Perez não alcança bons índices de audiência e, caso as mudanças solicitadas não derem o resultado esperado, a produção terá que correr para finalizar as gravações.

Com direito a perda do “título” de atração mais assistida da televisão por diversas vezes, marca que historicamente sempre pertenceu a uma novela transmitida no horário nobre, “Travessia” acabou entrando na mira da direção do canal carioca.

Nova personagem está ligada ao conflito entre Ari (Chay Suede) e Brisa (Lucy Alves) em "Travessia" (Estevam Avellar/Globo)

O site também alerta que a novela protagonizada por Lucy Alves e Chay Suede fechou o mês de outubro com 23,2 pontos de média na Grande São Paulo e, no mês seguinte, a audiência subiu para 23,7 pontos, mas a história não está prendendo o telespectador e está difícil de manter os bons números.

Nos primeiros 15 dias de dezembro, a novela não conseguiu deixar os 23,4 pontos na capital paulista, abrindo tal possibilidade. No entanto, a ideia de encurtar “Travessia” ainda está sendo estudada pelos diretores.

Romulo Estrela e Lucy Alves contracenam em "Travessia", novela de Gloria Perez (Reprodução/Globo)

Vale destacar que fora das reprises exibidas no horário da tarde, como a edição especial de “O Chocolate com Pimenta” e “O Rei do Gado”, no “Vale a Pena Ver de Novo”, outras tramas da Globo também sofrem com a baixa audiência, mesmo “Cara e Coragem” conseguir ameaçar “Travessia”.

Escrita por Gloria Perez, o elenco da novela “Travessia” conta com Lucy Alves, Chay Suede, Romulo Estrela, Giovanna Antonelli, Alexandre Nero, Rodrigo Lombardi, Alessandra Negrini, Vanessa Giácomo, Thiago Fragoso, Vicente Alvite, Jade Picon, Humberto Martins, Drica Moraes, Cássia Kis, Dandara Mariana, Marcos Caruso, Indira Nascimento, Aílton Graça Abdias Monteiro, Ana Lúcia Torre, Luci Pereira, Guilherme Cabral, Noémia Costa, Betty Gofman, Flávia Reis, Nando Cunha, Rafael Losso, Nathalia Falcão, Duda Santos, Raul Gazolla e Camila Rocha, entre outros famosos.

