‘Terrifier 2’: Filme que causou ‘mal-estar’ em público ganha trailer ‘assustador’ em português

O trailer de ‘Terrifier 2′, dublado em português, foi liberado pela Imagem Filmes e está previsto para chegar nos cinemas brasileiros em 29 de dezembro deste ano. A distribuidora adquiriu os direitos de exibição no país, juntamente com a A2 Filmes, e prometeu que o longa estaria nas telas.

O filme de terror chamou atenção assim que foi lançado nos Estados Unidos, principalmente pela reação do público que viralizou nas redes sociais. Houve desmaios, vômitos e até mesmo ambulância entre as sessões.

Com a repercussão do longa, a produção acabou ganhando os olhos das distribuidoras para exibir o filme fora dos EUA, como é o caso do Brasil.

Previsto para chegar ao cinema brasileiro em 29 de dezembro de 2022, a sequência de ‘Terrifier 1′ (2016) aborda o retorno de Art the Clown (David Howard Thornton) em uma noite de Halloween. O palhaço assassino então começa sua perseguição a adolescentes para a noite mais sangrenta do condado de Miles.

Assista ao trailer dublado:

Repercussão orgânica ou estratégia de marketing?

Depois das primeiras sessões nos EUA, diversos internautas relataram que deixaram as salas de cinema no meio do filme devido às altas cenas de violência. Alguns vomitaram e outros até mesmo desmaiaram.

Veja mais: ‘Terrifier 3′: Sequência de filme macabro que causou desmaios em cinemas será ‘selvagem’, diz diretor

Após as reações serem consideradas inusitadas demais, foi especulado que todo o ocorrido poderia ter sido uma ação de marketing em pró ao sucesso de ‘Terrifier 2′. Contudo, o diretor, Damien Leone, desmentiu a informação por meio de suas redes.

“Para todos que dizem que os relatos de pessoas desmaiando e vomitando durante as exibições de ‘Terrifier 2′ são uma jogada de marketing, eu juro pelo sucesso do filme que não são”, escreveu. “Esses relatos são 100% legítimos. Eu gostaria que fôssemos inteligentes o suficiente para ter pensado nisso! Mas, na verdade, não precisamos.”