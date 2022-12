Tatá Werneck vai pausar talk show e este é o verdadeiro motivo

Tatá Werneck recebe o primeiro "Troféu Paulo Gustavo", do "Melhores do Ano", da Globo (Reprodução)

Tatá Werneck usou o Twitter para confirmar que o “Lady Night”, talk show que apresenta no Multishow e que tem edições na TV Globo, não terá uma nova temporada em 2023. A notícia pegou os fãs da famosa de surpresa, mas ela resolveu acalmar todo mundo e falar o motivo.

Segundo ela, a decisão acontece por causa de “Terra Vermelha”, novela que vai substituir “Travessia” e Tatá está escalada. Sincera com seus seguidores, a humorista disse que não consegue conciliar os dois trabalhos e preferiu adiar a nova temporada do talk show, que é um dos maiores sucessos do canal a cabo da Globo.

Em uma postagem, Tatá Werneck ainda afirmou que não será possível “conciliar com a novela” e disse aos fãs que em 2024 o programa voltará para grade de programação do Multishow: “Em nome de Jesus, amém! Só em 2024, mas aí também voltamos com novidades”, escreveu a contratada da emissora carioca.

Em nome de Jesus amém! Só em 2024 mas aí tb voltamos com novidades 😍🦋💙🙏🍀 https://t.co/fEfV9B17OK — Tata werneck (@Tatawerneck) December 15, 2022

O nome de Tatá aparece no elenco de uma novela da Globo após 10 anos da sua estreia nas tramas da Globo. O último trabalho da famosa em uma produção foi em “Deus Salve o Rei”, exibida em 2018. Ela também esteve em “I Love Paraisópolis”, de 2015, e “Haja Coração”, de 2016, além de “Shippados”, de 2019, exibida no Globoplay.

Em “Terra Vermelha”, a atriz será o par romântico de Jonathan Azevedo. Na trama de Walcyr Carrasco, ela será Anely, que trabalha fazendo strip-tease pela internet e usa o dinheiro com seus luxos.

Polêmica envolvendo Gkay

GKay foi uma das convidadas da atual edição do “Lady Nigth”, mas acabou virando um dos assuntos mais comentados após um boato de que a influenciadora digital tinha jogado um sapato na cara da apresentadora surgiu.

Por meio das redes sociais, a contratada da Globo disse que não aconteceu nada disso: “Amores, está saindo uma matéria que Gkay jogou um sapato na minha cara. Obviamente ela não jogou sapato na minha cara. Só queria confirmar que isso não aconteceu”.

Amores tá saindo uma matéria que gkay jogou um sapato na minha cara 🥰obviamente ela não jogou sapato na minha cara ❤️ só queria confirmar que isso não aconteceu @gessicakayane . — Tata werneck (@Tatawerneck) December 14, 2022

Pelo Twitter, Gkay também mostrou que não gostou nada do boato e negou a acusação e disse ainda que vai tomar as medidas cabíveis contra a fake news.

