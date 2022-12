Patrícia Poeta fala sobre a endometriose e se fará cirurgia: “Ninguém suspeitou”

Patrícia Poeta revela no 'Encontro' que também sofre com endometriose (Reprodução/TV Globo)

Patrícia Poeta, apresentadora do “Encontro”, é reconhecida por seu trabalho na TV Globo e também por manter uma vida saudável fora da televisão e, recentemente, a famosa falou sobre a descoberta da endometriose.

Ao site Boa Forma, Patrícia destacou que a descoberta foi complexa, já que morou em muitos lugares diferentes e os médicos não desconfiavam: “Nenhum médico suspeitou que poderia ser endometriose. Durante muito tempo, eu achava que era normal, coisa de mulher. Mas, morando no Rio de Janeiro eu me consultei com a minha médica e ela, ao ouvir meus relatos de dores insuportáveis, suspeitou e eu fiz os exames”.

Depois do susto, ela viu sua profissão como um caminho para alertar outras mulheres sobre a doença e começou a falar: “Acho que quanto mais cedo descobrirmos, tivermos o diagnóstico correto, melhor. Significa qualidade de vida”.

Durante a entrevista, a apresentadora do “Encontro” lembrou que em 2022, quando estava no “É de Casa”, passou por uma cirurgia nas amígdalas: “Ano passado tive contato com uma bactéria e, do dia pra noite, estava correndo risco de vida. Fiquei internada e, depois, precisei recomeçar a mastigar, a falar”.

No entanto, o susto do ano passado não afastou Patrícia Poeta do objetivo de fazer uma operação. Segundo ela, tudo está bem, mas a cirurgia de endometriose está em seus planos futuros.

Para combater os sintomas de endometriose, Patrícia Poeta aumentou a prática de exercícios físicos: “Eu faço musculação e dança, além de caminhar. Quando eu estou no Rio de Janeiro, ando pela praia, no calçadão. Já em São Paulo vou ao Ibirapuera. O esporte para mim é a forma de tirar o estresse do corpo e da mente e de ter um momento só pra mim, de autocuidado, mesmo”.

Por fim, a apresentadora falou que usa as redes sociais para incentivar outras pessoas, mas tudo na medida certa: “Mostrou um pouco da minha rotina e das viagens. As pessoas têm interesse, mas eu gosto também da minha privacidade.

