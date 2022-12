Louro Mané, do “Mais Você”, dá spoiler sobre a nova temporada do “BBB”

No "Mais Você", Louro Mané aparece em caixa de vidro para contar novidade do "BBB 23" (Reprodução/Globo)

Louro Mané ficou até a metade do “Mais Você” dentro de uma caixa de vidro, deixando Ana Maria Braga intrigada com a novidade, que foi contada apenas quando a apresentadora colocou o papagaio na parede.

Segundo o mascote do matinal, ele estava confinado para mostrar para Boninho que ele poderia entrar no “Big Brother Brasil 23″, que estreia em 16 de janeiro: “A próxima edição do ‘BBB’ vai ter uma casa de vidro e eu quero entrar Ana Maria”, começou ele.

Em seguida, Louro Mané disse que, pela primeira vez, a casa de vidro do “BBB” acontecerá antes do programa começar e fez um apelo para o big boss: “Me leva Boninho. O Tadeu, eu posso ficar na xepa, eu como de tudo”, brincou ele, que foi questionado por Ana Maria Braga se o mascote pretende deixar o “Mais Você”.

Vai ter casa de vidro no #BBB23 e pela primeira vez vai acontecer antes do início do jogo! Segura esse spoiler! 👀 #MaisVocê pic.twitter.com/NreO7SdFrT — TV Globo 📺 (@tvglobo) December 16, 2022

Na brincadeira, o filho de Louro José disse que não: “É uma licença. Eu vou lá, ganho o prêmio de depois eu volto. Eu te pago um jantar”. Mas Ana Maria Braga disse que não tem nada disso, que não era sair e depois voltar e pagar um jantar para ela.

Olha ele querendo entrar na casa de vidro! 🤣 Falta UM MÊS pra estreia do #BBB23! #MaisVocê pic.twitter.com/WRaDB3exNl — TV Globo 📺 (@tvglobo) December 16, 2022

Por fim, Louro disse que não conseguiria ficar longe da apresentadora do “Mais Você” e de toda a equipe do programa da Globo e Ana Maria deu mais detalhes sobre a nova temporada do reality show: “Tudo que sabemos é que uma casa de vidro será montada em um shopping e que alguém sai de lá direto para a casa. Será a primeira vez que ela acontece antes do jogo começar e terá um papel determinante na final do ‘BBB 23′”, contou a famosa.

Além disso, como acontece em toda edição, Ana Maria Braga levará o eliminado do “BBB 23″ para o “Café com o Eliminado”, quadro do “Mais Você”, onde ela conversa e analisa a saída do participante da casa.

