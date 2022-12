Jade Picon conta sobre última sessão de terapia: “teve chororô”

A atriz Jade Picon compartilhou com seus seguidores recentemente um momento muito pessoal, mas muito importante: os resultados de sua última sessão de terapia.

Segundo a influenciadora, uma delas terminou em uma sessão de “chororô”, como descreveu na legenda. “Nossa, gente! E termina a noite chorando. Terapia, foi! Caramba, que doido né?”, comentou ela, na sequência de vídeos compartilhada em seus stories do Instagram.

Jade explicou que entrou em uma fase do atendimento em que explora seu passado enquanto criança. “De um tempo pra cá eu tenho me interessado por lembrar da minha infância e de coisas que eu passei, que eu vivi e que possam ter algum nexo com as coisas da minha vida de hoje. Algumas características minhas e é muito doido, né? Você dar esse mergulho no seu passado. Vocês podem ver que é bem intenso também”, admirou-se.

“Estou ficando muito impressionada, porque ultimamente desde que eu comecei esse movimento, não sei porque empaquei em um assunto que não estava conseguindo explicação. Eu falei assim: ‘Acho que a explicação disso veio de antes. Não é uma coisa de agora’. Eu descobri... E é impressionante quantas coisas eu já descobri desde então, mesmo. Coisas que pra mim já eram certas”, continuou ela.

Natural em processos de terapia, Jade demonstrou estar passando por um momento de desconstrução. “Minha vida inteira isso foi uma verdade: ‘Eu não gosto disso e não preciso disso’. Verdades que estou desfazendo ou mantendo como uma verdade. Só que pelo menos entendendo do por que sabe? É bem doido! Estou tipo assim, em uma jornada de autoconhecimento sempre. Mas seguimos agora dando um mergulho mais fundo e muito bom estar tendo isso”, explicou.

“Esse insight, esse despertar tão nova e com 21 anos. Eu lembro coisas de 10, 15 anos atrás. Está meio recente mas minha memória também é boa, vocês sabem. A gente repete coisas que nem são nossas, que vimos nossos pais ou alguém fazendo e a gente faz. E é bom aprender logo, mas não ter que aprender isso daqui 20 anos. E sim aprender coisas diferentes”, ressaltou, sem especificar com mais detalhes quais são esses processos.

