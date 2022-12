‘Harry & Meghan’: em novos episódios, Harry culpa imprensa pelo aborto de Meghan

Na última quinta-feira, 15, foram divulgados os três últimos episódios do documentário da Netflix ‘Harry & Meghan’ e, como era de se esperar, chegaram carregados de declarações explosivas.

Uma das mais chocantes refere-se à carta que Meghan enviou ao pai, Thomas Markle, implorando para que ele parasse de dar entrevistas à imprensa e que foi publicada sem o seu consentimento pelo Mail On Sunday.

O casal iniciou uma batalha judicial contra o tabloide, que acabou vencendo sem que o caso fosse a julgamento, mas desta vez o príncipe Harry quis ser honesto sobre o efeito direto que essa violação de privacidade teve na vida de Meghan.

A ex-atriz perdeu um bebê logo após se mudar para os Estados Unidos em 2020 e seu marido acredita que a pressão que ela sofreu foi a causa dessa perda devastadora.

“Acho que minha esposa teve um aborto espontâneo por causa do que o Mail fez. Eu vi tudo da primeira fila. Agora, sabemos com certeza que o aborto espontâneo foi provocado, causado por isso.”, disse Harry no documentário.

Harry diz que “tendo em conta o stress que lhe causou, a falta de sono e o momento da gravidez em que se encontrava, com quantas semanas estava... posso dizer, pelo que vi, que o aborto foi causado pelo que eles estavam tentando fazer com ela”.

Em outro episódio, Meghan revela que a falecida avó de seu marido, a rainha Elizabeth II, foi quem sugeriu que ela escrevesse para seu pai depois de explicar a situação embaraçosa em que se encontrava.

“Entrei em contato com ela e disse: ‘É isso que está acontecendo, o que você quer que eu faça? Qualquer conselho que você tiver será muito bem-vindo.’ Mas, no final das contas, a rainha e o príncipe de Gales me sugeriram escrever uma carta para meu pai, e fiz todo o possível para entregá-la discretamente”, disse ela.

Meghan também sugeriu que a carta foi interceptada por uma terceira pessoa, embora ela não tenha compartilhado as teorias que foram formadas a esse respeito ou se ela suspeita que essa terceira pessoa foi responsável por vazar esse documento.