Feito no Brasil, look de Kerline na final de “A Fazenda 14” custou mais de R$ 10 mil

A ex-BBB Kerline Cardoso não foi uma das finalistas de “A Fazenda 14″, mas chegou mais longe do que no “Big Brother Brasil” e investiu pesado no look para o programa que fez Bárbara Borges a nova milionária do reality show.

Segundo o site Em Off, a influenciadora digital apareceu no programa com um look com uma estampa digital em 3D do estilista Kallil Nepomuceno, que está avaliado em R$ 12 mil.

Ao site, o estilista explicou a escolha e disse que a estampa é exclusiva: “Ela [Kerline] escolheu usar um corset em tela crinol e barbatanas e bustos revestidos com tecido alfaiataria levemente acetinada. A estampa digital e tem uma consciência ecológica”.

Já Kerline Cardoso disse que sua proposta é fazer o público dar importância e valorizar as marcas brasileiras: “Eu dei uma escapada da Farofa da GKay para escolher o meu look. Fui até o ateliê do Kallil e fiquei apaixonada por ele. Estou me sentindo muito feliz e empoderada vestindo um artista do meu Ceará. Busco sempre valorizar as marcas e design nacionais”.

Para quem não lembra, Kerline entrou no reality show rural para quebrar o estigma de primeira eliminada do “BBB”. Em “A Fazenda 14″, ela foi a 10ª eliminada, disputando a preferência dos fãs com Bárbara Borges, Bia Miranda e Moranguinho. Dentro do reality, ela conseguiu mostrar seu lado jogadora e também amiga, além de muito animada.

Final de “A Fazenda 14″

Bárbara Borges não desistiu e levou o prêmio final em “A Fazenda 14″. Nesta quinta-feira (15), a a atriz recebeu 61,14% dos votos e tornou-se a grande favorita do reality show. Bia Miranda, que saiu do paiol foi segunda colocada com 35,03%, levou um carro 0km. Já Iran Malfitano ficou em terceiro lugar após receber 3,83% dos votos.

