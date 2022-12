Diretor de ‘Pânico 6’ explica mudança de cenário para Nova York: ‘Empolgante’

Depois de mais um massacre em Woodsboro, protagonizado por uma nova dupla de assassinos mascarados em ‘Pânico 5′, os quatro sobreviventes decidiram fazer as malas. Com a mudança para Nova York, o quarteto não imaginava que poderiam se tornar alvos fatais pelas mãos de outro Ghostface mais uma vez.

Em entrevista ao EW, o co-diretor da trama, Tyler Gillett, explicou a mudança de cenário da icônica cidade fictícia de Woodsboro para a movimentada e caótica Nova York.

“Todos eles vieram para Nova York para ir à escola”, disse o diretor. “Uma das coisas que foi tão empolgante para nós foi trazer a história e trazer esse ícone do terror para um novo local. Acho que, em geral, para os escritores Guy [Busick] e Jamie [Vanderbilt] também, isso foi uma oportunidade divertida de explorar como seria, trazendo o mundo de Scream para esse cenário”

“O teaser é um bom exemplo de como estamos nos divertindo com isso ao longo do filme”, continuou. “Essa é uma das muitas sequências do filme que usa a cidade realmente em seu benefício e de maneiras surpreendentes e emocionantes.”

Veja mais:

Teaser de ‘Pânico 6′

Nesta quarta-feira (14), foi liberado o primeiro teaser da trama do Ghostface, sendo algo diferente em toda a franquia. Em uma nova cidade (NY), o assassino mascarado é apresentado no movimentado metrô da região, pronto para fazer suas vítimas sem que ninguém perceba.

A trama de ‘Pânico 6′ terá como foco Sam e Tara (Melissa Barrera e Jenna Ortega), as novas protagonistas do filme – apresentadas no longa anterior. A dupla de irmãs passará a viver em Nova York ao lado de Mindy (Jasmin Savoy Brown) e Chad (Mason Gooding), outros dois sobreviventes dos últimos ataques.

A estreia do longa está prevista para o dia 10 de março de 2023 internacionalmente (dia 9/3 no Brasil) e promete ser a sequência mais sangrenta até agora.

Assista ao primeiro trailer: