Chay Suede compartilha dia de praia com amigos e arrebata fãs

Tem famosos que postam nas redes sociais com frequência, enquanto outros seguem uma linha um pouco mais discreta - e Chay Suede parece pertencer a esse segundo grupo.

O ator publicou um álbum de fotos em sua conta no Instagram na última quarta-feira (14) que deixou seus fãs em polvorosa. Além de ser uma postagem nova de um ídolo que aparece com pouca frequência, também incluía clique do famoso na praia, bem à vontade.

O registro mostra Chay em um dia de lazer, acompanhado de seus amigos e treinadores, Gonzalo “Speed” e Antonio Carlos Jr. - mais conhecido como “Cara de Sapato”.

“Tubarão, te amo”, escreveu o ator na legenda do álbum, em uma referência à música de mesmo nome de Ryan SP, MC Daniel, MC RF, MC Jhenny e Tchakabum.

A esposa, a também atriz Laura Neiva, continuou um trocadilho com a música e Chay aproveitou para se declarar: “Laura Neiva, te amo”, escreveu ele.

“Gente. Tá namorando?”, brincou o ator João Vicente, ao ver a foto do amigo. “Olha o Vitor aí!”, observou a atriz Alessandra Negrini, colega de elenco na novela das 21h.

Já os fãs não se contiveram nos comentários. “Laurinha, me perdoa por querer comentar ‘meu casal’ nas fotos de vocês”, comentou uma seguidora.

“Deixa eu mergulhar nesse marzão também?”, disse outro. “Me chama de Brisa”, desejou uma terceira, fazendo uma alusão à personagem de Lucy Alvez no folhetim da TV Globo.

Atualmente, Chay Suede está no ar como o antagonista Ari da novela “Travessia”, de autoria de Gloria Perez.

“Uma pessoa extremamente doce”, diz Chay Suede em homenagem a Erasmo Carlos

O ator Chay Suede fez uma homenagem ao cantor Erasmo Carlos no “Domingão com Huck”. O tributo aconteceu em memória da morte do eterno Tremendão, que faleceu aos 81 anos de idade no final de novembro.

Chay interpretou Erasmo na cinebiografia “Minha Fama de Mau”, filme lançado em 2019. Além de atuar, ele também tem uma carreira na música: seu primeiro papel em novelas foi em “Rebeldes”, novela musical da RecordTV. Leia a história completa aqui.

Leia também: Casada com Chay Suede, Laura Neiva comenta exposição dos filhos na internet