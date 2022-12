‘Barbie’: primeiro teaser tem tudo: dança, referências a Kubrick e Margot Robbie gigante

Bem-vindo à casa de bonecas!

A Warner Bros. finalmente lançou o primeiro trailer do próximo filme da Barbie, de Greta Gerwig, e tem Margo Robbie gigante e referências à Stanley Kubrick com uma pitada de extravagância musical. Assista ao vídeo abaixo.

O teaser satiriza 2001: Uma Odisséia no Espaço com uma monumental Margot Robbie como Barbie e uma garotinha quebrando suas bonecas, estilo homem pré-histórico, antes de uma montagem de clipes, incluindo o que parece ser vários números musicais.

Um enredo foi mantido hermeticamente fechado (talvez em uma vitrine de acrílico rosa da Barbie), mas a adaptação contará com múltiplas variações de Barbie e Ken. O elenco repleto de estrelas inclui Ryan Gosling como o Ken para a Barbie de Robbie e Will Ferrell como CEO da empresa de brinquedos Mattel, além de America Ferrera, Kate McKinnon, Simu Liu, Issa Rae, Ncuti Gatwa, Michael Cera, Alexandra Shipp, Hari Nef, Emerald Fennell e Emma Mackey, entre outros.

Robbie, que também produziu o filme sob sua bandeira da LuckyChap Entertainment, disse anteriormente que esperava o inesperado.

“As pessoas geralmente ouvem ‘Barbie’ e pensam: ‘Eu sei o que esse filme vai ser’, e então ouvem que Greta Gerwig está escrevendo e dirigindo, e dizem ‘Ah, bem, talvez eu não’”, disse ela à Vogue britânica em junho passado.

Ferrell o provocou como uma homenagem amorosa e satírica à marca Barbie, dizendo ao The Wall Street Journal no mês passado que o filme “comentará sobre o patriarcado masculino e as mulheres na sociedade”.

Gerwig, que co-escreveu o roteiro com o parceiro Noah Baumbach, compartilhou no mês passado que ela estava inicialmente petrificada para trazer a história para a tela. “Foi aterrorizante”, disse Gerwig no podcast At Your Service de Dua Lipa. “Eu acho que há algo sobre começar daquele lugar onde é como, ‘Bem, tudo é possível!’ Parecia uma vertigem começar a escrevê-lo. Tipo, por onde você começa? Qual seria a história?”.

Ela acrescentou que tinha total apoio da Mattel, que lhe dava acesso total aos arquivos da Barbie. “Eles realmente confiaram em nós”, disse Gerwig.

Barbie e seu conversível rosa chegarão aos cinemas em 21 de julho de 2023.