Bárbara Borges venceu “A Fazenda 14”; relembre os demais campeões do reality

Bárbara Borges não desistiu e levou o prêmio final em “A Fazenda 14″. Nesta quinta-feira (15), a a atriz recebeu 61,14% dos votos e tornou-se a grande favorita do reality show. Bia Miranda, que saiu do paiol foi segunda colocada com 35,03%, levou um carro 0km. Já Iran Malfitano ficou em terceiro lugar após receber 3,83% dos votos.

Sem ser apontada como vencedora, a atriz acabou tornando-se uma das rivais de Deolane, que desistiu e abriu espaço para a ex-paquita protagonizar a final do programa apresentado por Adriane Galisteu.

Confira abaixo os vencedores das outras temporadas!

Dado Dolabella

Dado Dolabella campeão da 1ª edição do "A Fazenda" (Reprodução)

Dado Dolabella foi o primeiro vencedor do reality show rural. Antes de entrar no programa, o ator esteve no elenco de novelas da Globo e protagonizou muitas confusões envolvendo suas ex-namoradas.

Karina Bacchi

Karina Bacchi volta a falar sobre orgias nos bastidores da Globo e arrependimento por posar para a Playboy. (Reprodução/Instagram)

Karina Bacchi venceu a 2ª temporada do reality show da Record TV. Karina também é lembrada pelos seus trabalhos filantrópicos na ONG Florescer, que pertence à sua mãe.

Daniel Bueno

Daniel Bueno em "A Fazenda 3" (Reprodução)

O modelo Daniel Bueno foi o campeão do “A Fazenda 3″. Atualmente, ele mora nos Estados Unidos com a esposa e três filhos.

Joana Machado

Joana Machado em "A Fazenda 4" (Reprodução)

Conhecida por ser assessora parlamentar, Joana Machado venceu a 4ª edição. Após o reality, ela trabalhou como repórter e hoje em dia é personal trainer.

Viviane Araújo

Grávida de 8 meses, Viviane Araujo pega fãs de surpresa com ensaio nua e rasga elogios (Nila Costa/Reprodução/Instagram @araujovivianne)

Após vencer “A Fazenda 5″, Viviane Araújo assinou com a Globo, onde atuou em diversas novelas, e, recentemente, casou-se com Guilherme Militão.

Bárbara Evans

Bárbara Evans em "A Fazenda 6" (Reprodução)

A filha de Monique Evans levou o prêmio da 6ª edição do reality show da Record TV. Atualmente, ela espera o seu primeiro filho e trabalha como influenciadora digital.

DH Silveira

DH Silveira em "A Fazenda 7" (Reprodução)

O vocalista da banda Cine ganhou a 7ª edição do “A Fazenda”. Ele foi o único participante que não passou por nenhuma roça, apenas na final.

Douglas Sampaio

Douglas Sampaio em "A Fazenda 8" (Reprodução)

O ator Douglas Sampaio foi o campeão da 8ª temporada do reality show. Antes de assinar com a Record TV, ele atuou em diversas novelas da Globo.

Flávia Viana

Flávia Viana em "A Fazenda 9" (Reprodução)

A atriz Flávia Viana, que esteve no” BBB”, venceu o “A Fazenda 9″. Além do prêmio de R$ 1,5 milhões, ela foi contratada pela Record TV para entrevistar os participantes eliminados da 10ª temporada do reality e também do Power Couple.

Rafael Ilha

Rafael Ilha ficou famoso em todo o Brasil como vocalista do Polegar (Edu Moraes/Record TV)

O ex-Polegar Rafael Ilha ganhou o “A Fazenda 10″. Tido como um dos mais polêmicos confinados, o famoso movimentou o programa da Record TV. Antes de chegar no reality rural, ele esteve no elenco do “Power Couple Brasil”.

Lucas Viana

Lucas Viana em "A Fazenda 11" (Reprodução)

Lucas Viana foi campeão da 11ª edição. Além de levar o prêmio, o modelo viveu um relacionamento conturbado com a ex-BBB Hariany Almeida.

Jojo Todynho

Campeã de "A Fazenda 12", Jojo Todynho no "Central da Copa", da Globo (Reprodução/Globo)

A funkeira Jojo Todynho foi a vencedora da 12ª temporada do reality show. Após levar o prêmio, ela virou meme e acabou ganhando um programa no Multishow, chamado “Jojo Nove e Meia”.

Rico Melquiades

Rico Melquiades (Reprodução/Instagram) (Reprodução/Instagram)

Na última temporada, Rico Melquiades, ex-De Férias com o Ex, levou a melhor. Ele disputou contra Solange Gomes, Arcrebiano Araújo.

