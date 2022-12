Após denúncia, investigação de Jojo Todynho contra ex-marido está sob sigilo

No último fim de semana, Jojo Todynho fez um Boletim de Ocorrência (B.O) contra Lucas Souza, seu ex-marido, por violência psicológica, na Delegacia de Atendimento à Mulher, de Jacarepaguá, no Rio de Janeiro. Agora, o processo está sendo investigado em sigilo.

Segundo o G1, a advogada da cantora, que apresenta o “Central da Copa”, não é possível comentar o caso por causa da confidencialidade do caso: “Acredito que tudo será resolvido da melhor forma”, disse ela.

Nathalia Azevedo aproveitou para fazer um alerta para todas as mulheres: “Toda violência seja física ou psicológica deve ser registrada para que haja o afastamento daquele que está ofendendo a mulher, e para isso não ocorra mais. Foi por isso que registramos a ocorrência”, disse ela, ao G1.

Jojo Todynho fala sobre amor próprio (Reprodução/Instagram)

Para quem não lembra, em um vídeo postado em seu perfil oficial, a cantora disse que entrou com um pedido de medida protetiva contra o oficial do exército. Segundo ela, o B.O foi registrado na Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (DEAM ).

“Acabei de sair da DEAM juntamente com a minha advogada. Vim abrir um B.O, uma medida protetiva contra o Lucas. Ele, nas tentativas de pedir para voltar e eu negando... Ontem, ele me agrediu verbalmente”, disse a apresentadora, no Instagram.

Lucas Souza, ex-marido de Jojo Todynho, é cotado para reality show "Ilha Record" (Reprodução/Instagram)

Jojo Todynho também alertou as mulheres sobre as agressões não físicas e sobre o combate à violência contra as mulheres: “Uma mulher quando diz que não, é não. Não admito falta de respeito, até porque não desrespeitei ele e nem o diminui como homem. Por isso, vim hoje tomar minha atitude”.

A vencedora de “A Fazenda 12″ mandou um recado para o ex-marido: “Não compre briga sem saber da história. Fui colocada como vilã, entre outras coisas, e preferi calar, porque tenho uma assessoria e um jurídico que responde por mim. E tenho contratos também”.

