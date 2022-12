“Vai na Fé”: Ator Samuel de Assis ganha papel de destaque na novela

Em “Vai na Fé”, novela que estreia na Globo em 2023, o ator Samuel de Assis viverá Ben, seu primeiro protagonista em um folhetim e, aos 40 anos, ele assume que é muita responsabilidade.

“Tem sido muito instigante, Ben tem me ensinado bastante. Ser protagonista é sobre muita coisa. É um ‘cargo’”, afirmou o ator, que vai trabalhar ao lado de Sheron Menezzes, que também é a protagonista da novela das sete.

Na trama, Ben é um advogado bem-sucedido, casado com Lumiar (Carolina Dieckmann), que é também sua sócia, e que viveu um grande amor na juventude com Sol (Sheron Menezzes), com quem se reencontra.

Samuel de Assis e Sheron Menezzes são protagonistas em "Vai na Fé" (Reprodução/Instagram)

“O Benjamin é um personagem muito complexo, de questões muito profundas. Tenho tentado dar uma leveza de alma pra ele, pra que seja o mais verdadeiro possível”, explica o ator, que já está nos estúdios da Globo gravando algumas cenas.

No entanto, na novela que vai substituir “Cara e Coragem”, não será apenas o reencontro com Sol que mexerá com a cabeça de Ben. Aos 40 anos, o “complexo” personagem, como o próprio Samuel define, passará a questionar sua profissão e a forma com que leva a vida.

LEIA TAMBÉM: Depois de “Pantanal”, José Loreto será filho de outra veterana na Globo

Durante a entrevista para o GShow, o Samuel revelou se há alguma semelhança com o seu personagem, além da idade: “Muita coisa! Ambos são sonhadores, idealistas e buscam o melhor de si e do outro”.

Carolina Dieckmann interpreta Lumiar em "Vai na Fé" (João Miguel Júnior/Globo)

Samuel também se identifica com o momento de questionamentos internos vivido por Ben em “Vai na Fé”. O ator conta que mudar faz parte de sua vida e que já viveu várias fases ao longo dela.

“A vida toda eu fui das mudanças, apesar de ser taurino. Eu mudei de vida aos 17 anos, quando descobri que queria ir embora pra São Paulo fazer teatro. Mudei de vida quando larguei tudo o que construí em São Paulo para ir pro Rio. Depois, quando voltei pra São Paulo, e também quando renasci pra Orixá na minha religião… Mudar de vida faz parte de mim”, revela Samuel, que nasceu em Sergipe.

LEIA TAMBÉM: Retorno de Carolina Dieckmann às novelas é certo; conheça a personagem