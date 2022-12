Luxo e diversão: Mansão de Luccas Neto remete a parques com brinquedos (Reprodução/Redes Sociais)

O youtuber Luccas Neto tornou o que seria o sonho de muita gente uma realidade para si. Além de o apresentador trabalhar com um universo mais lúdico ao lado de crianças em seus projetos, ele resolveu aplicar toques fantasiosos em sua mansão com instalações divertidas.

Ao reformar seu imóvel há dois meses, na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio, a casa de Luccas Neto refletiu a aparência de um verdadeiro parque de diversões. Suas decorações pelas áreas e sala de jogos falam por si só.

Na casa do youtuber há uma grande pista de boliche, coleções de bonecos funko pop, mesa de pingue-pongue, computadores gamers e até mesmo máquina de pegar ursinhos de pelúcia. Embora a lista de atrações chamativas seja grande, em sua parede não pôde faltar fotos da família ao lado da esposa Jessi e o filho Luke, de dois anos.

Mesmo que as instalações remetam ao infantil, claramente os adultos tomam conta dos espaços. Contudo, o herdeiro da família não ficou para trás ao se tratar de seu próprio modo de se entreter. A mansão também conta com uma brinquedoteca para Luke, com direito a piscina de bolinhas, pula-pula, livros, TV e outros elementos.

Assista ao tour completo pelo espaço do youtuber:

