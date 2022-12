Jade Picon leva “alfinetada” de Tatá Werneck

Mais uma vez a atuação de Jade Picon foi criticada - mas dessa vez, de uma maneira descontraída. Recentemente, a apresentadora Tatá Werneck deu uma boa alfinetada na atriz, durante gravação de seu programa “Lady Night”.

O momento aconteceu durante a entrevista que a humorista fazia com Luciana Gimenez, no programa da última terça-feira (13).

Na ocasião, a apresentadora do “Superpop”, da RedeTV!, compartilhava uma insatisfação de não seguir a tradição familiar de ter uma carreira nas artes cênicas, como sua mãe Vera Gimenez e seu meio-irmão Marco Antônio Gimenez.

“Acho que deveria ter feito isso. Na realidade, eu queria ter sido atriz por muito tempo, mas tinha bloqueio justamente pela minha mãe ser atriz, eu não querer ser filha da minha mãe”, disse ela.

“Então, eu queria fazer uma coisa diferente e fui ser modelo. Mas, hoje, eu olho e deveria ter sido atriz desde o começo”, continuou.

Rápida no “gatilho”, Tatá não deixou a oportunidade passar de combinar a frustração de Luciana com um bom conselho e, de quebra, alfinetar Jade.

“Mas dá tempo ainda. A Jade Picon nem faz nada e já está fazendo protagonista”, respondeu Tatá, em tom de brincadeira.

Luciana tentou dar uma amenizada na situação. “Aliás, belíssima”, ressaltou.

Vale lembrar que o programa “Lady Night” tem como foco o humor e Tatá Werneck é reconhecida por não ter papas na língua na hora de fazer comentários, independentemente de quem seja.

Jade Picon se irrita com críticas por ter visto show de Harry Styles no camarote

A atriz Jade Picon se irritou com alguns internautas que a criticaram por ter acompanhado o show do cantor britânico Harry Styles no camarote.

Tudo começou quando ela resolveu postar um vídeo dançando a música “Watermelon Sugar”, do álbum “Fine Line” do cantor. O show que ela compareceu aconteceu no Rio de Janeiro, na última quinta-feira (8). Veja a história completa aqui.