“Encontro com Patrícia Poeta” passa por mudanças; conheça o novo quadro

O “Encontro”, programa apresentado por Patrícia Poeta e Manoel Soares, é uma das maiores audiências da TV Globo, mas, com o aumento de críticas nas redes sociais, a direção da atração pretende fazer algumas mudanças para 2023.

Segundo informações de Flávio Ricco, do R7, o matinal da Globo vai lançar um novo quadro, onde a apresentadora titular vai viajar pelo Brasil em busca de histórias. A famosa vai arrumar as malas para conhecer alguns telespectadores que querem reencontrar um parente ou amigo.

Previsto para ir ao ar regularmente a partir do ano que vem, as gravações do novo quadro do “Encontro” já começaram e Patrícia já viajou para o Recife, onde conheceu a história de uma mulher chamada Suellen, que deve ser exibida no programa especial de Natal, dando um gostinho para a audiência.

O quadro também apela para o lado sentimental do público, que já andava criticando o excesso de notícias violentas no “Encontro”, visto que Manoel e Patrícia abrem o programa falando sobre os principais acontecimentos do dia.

Além disso, a ideia é afastar os rumores de que o “Encontro” teria uma nova apresentadora em 2023. Vale destacar que desde que assumiu o programa no lugar de Fátima Bernardes, Patrícia é alvo de críticas, mas também de boa audiência.

Patrícia causa climão com repórter

Na última terça-feira (13), Patrícia Poeta foi criticada ao fazer uma pergunta pessoal para o repórter Raphael Sibilla, que ficou sem graça. Ao vivo, ela chamou o jornalista, que estava na Argentina.

“Se o Brasil tivesse ganhado da Croácia na sexta-feira, ele jogaria hoje contra a Argentina, mas infelizmente não é. Então, abafa o caso e vamos falar do jogo de logo mais… Raphael Sibilla, você que está acompanhando o clima dos nossos hermanos diretamente de Buenos Aires, conta pra gente como estão as coisas por aí, meu parceiro”, começou ela.

Em clima de Copa do Mundo, Patrícia Poeta volta ao "Encontro" (Reprodução/Globo)

“Olha, o clima é de muita expectativa aqui em Buenos Aires. Eu estou em frente a principal Fan Fest da cidade e, neste momento, o local ainda está vazio, até porque falta um tempinho para o jogo começar e o espaço só abre às 11h. A expectativa é que mais de 30 mil torcedores acompanhem o jogo por aqui, que tem recebido públicos capazes de lotar alguns estádios”, respondeu o comunicador.

