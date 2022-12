Cachê milionário? Saiba quanto Sabrina Sato vai ganhar no “The Masked Singer”

Cachê de Sabrina Sato no "The Masked Singer Brasil" é revelado (Reprodução/Globo)

Sabrina Sato não ficará apenas no GNT, canal fechado do grupo Globo. Após deixar a Record TV, a ex-BBB foi confirmada como a nova jurada do “The Masked Singer Brasil”, onde deve ganhar uma bolada.

Segundo o site “Observatório da TV”, Sabrina Sato deve receber cerca de 20 mil reais mensais durante seis meses, período que vai trabalhar no programa apresentado por Ivete Sangalo. O valor é o mesmo para os demais jurados, como o ator Mateus Solano, que entrou no lugar de Rodrigo Lombardi.

A chegada de Sabrina ao reality musical foi anunciada no “Encontro com Patrícia Poeta”, onde a apresentadora entrou com uma máscara de zebra: “Eu estou muito feliz que agora eu faço parte do The Masked Singer Brasil. É um programa de muito sucesso, apresentado por Ivete Sangalo”, começou ela, que dominou o programa da TV Globo.

Na atração, a famosa disse também que assiste ao programa desde a primeira temporada e que gosta de adivinhar os famosos que estão por trás das máscaras: “Eu sou muito boa em adivinhar. Eu sou uma detetive de primeira. Eu venho com uma tática dos meus antepassados. Eu adivinho e eu vou poder fazer isso lá”, brincou Sabrina, que acompanha o reality show com a filha.

Na 3ª temporada do “The Masked Singer Brasil”, Sabrina Sato vai trabalhar ao lado de Taís Araujo e Eduardo Sterblitch, que seguem na bancada de jurados, além de Priscilla Alcantara, que foi a vencedora da 1ª edição e continua nos bastidores da atração, prevista para estrear em 22 de janeiro.

Mateus Solano entra para o time de jurados

O ator Mateus Solano foi confirmado no reality show da Globo. Como Sabrina Sato, ele falou do novo trabalho na emissora: “Estou muito feliz por ter sido convidado, por estar participando das tardes de domingo na sua casa. Espero que tenham gostado da surpresa”.

Ele também falou qual será o seu objetivo dentro do reality show da Globo: “Me divertir e torcer junto. Que eu possa trazer ainda mais alegria e diversão aos domingos junto aos meus queridos Taís Araujo, Eduardo Sterblitch e Sabrina Sato”, declarou Mateus Solano.

