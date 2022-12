‘Wandinha’: a série se tornou um fenômeno da cultura pop e bateu mais recordes

Wandinha, a série da Netflix baseada na Família Addams, dirigida por Tim Burton, é um sucesso incontestável. Apenas três semanas após seu lançamento, já acumulou impressionantes bilhões de horas de visualizações, superada apenas por Round 6 e Stranger Things 4.

Junto com essa febre de visualizações na Netflix, os feeds das redes sociais também foram invadidos pelos fãs - incluindo Lady Gaga - em seu melhor cosplay de Wandinha. Os Tiktokers recriaram a coreografia da estrela Jenna Ortega, que interpreta Wandinha, ao som da música do álbum Born this way the Lady Gaga.

São mais de um bilhão de horas assistidas que geraram inclusive duas grandes indicações ao Globo de Ouro esta semana.

Além da coreografia de Jenna Ortega, os espectadores estão impressionados e querendo seguir um look gótico, das roupas à maquiagem.

Mas, qual a fórmula pra tanto sucesso? Segundo o The Guardian, a série chega como uma mistura de histórias infalíveis com um pouco de tudo para todos. Esta é uma comédia para jovens adultos sobrenatural, sobre amadurecimento e mistério de assassinato, onde Ortega, oficialmente a It Girl do momento, interpreta a filha de uma família conhecida e amada da TV.

Wandinha é tanto desajustada e oprimida, como a garota mais popular da escola. Ela é legal, mas não gentil - de uma forma infinitamente mais identificável e inclusiva. Em suas próprias palavras, ela é teimosa, obstinada e obsessiva, “todas as características de grandes escritores, sim, e assassinos em série”, ela diz em uma cena à Mãozinha.

Apesar de tanto sucesso, até o momento a 2ª temporada de Wandinha não foi confirmada. Em uma entrevista com a Variety, Peter Friedlander, chefe da série de roteiros da Netflix nos EUA e Canadá, disse que não pode confirmar, mas está otimista sobre uma possível renovação. “Você pode saber o que vou dizer - mas não tenho nada para confirmar neste momento. Estou otimista com a Wandinha. Vamos deixar por isso mesmo”, disse.