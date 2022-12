Mateus Solano assume posto deixado por Rodrigo Lombardi no “The Masked Singer”

Mateus Solano é confirmado como jurado do "The Masked Singer Brasil" (Divulgação/Globo)

A 3ª temporada do “The Masked Singer Brasil” está cheia de novidades. Agora, Mateus Solano assume o posto deixado por Rodrigo Lombardi, que está na novela “Travessia”. Ele vai trabalhar ao lado de Sabrina Sato, Taís Araujo e Eduardo Sterblitch, que seguem na bancada de jurados.

O ator foi confirmado nesta semana, dentro do “Encontro com Patrícia Poeta”, onde ele falou do novo trabalho: “Estou muito feliz por ter sido convidado, por estar participando das tardes de domingo na sua casa. Espero que tenham gostado da surpresa”, disse o ator sobre o programa, que estreia no dia 22 de janeiro.

Mateus Solano vai trabalhar ao lado de Ivete Sangalo, apresentadora do “The Masked Singer Brasil”, e de Priscilla Alcantara, que segue nos bastidores: “Sou de um tempo em que as pessoas assistiam TV todas juntas num mesmo horário, o que acabou se perdendo com as muitas opções que existem hoje. Esse programa consegue a proeza de juntar todo mundo num domingo para assistir”.

LEIA TAMBÉM: Jojo Todynho assume erro ao falar sobre Neto na Globo e surpreende Alex Escobar

Ele também falou qual será o seu objetivo dentro do reality show da Globo: “Me divertir e torcer junto. Que eu possa trazer ainda mais alegria e diversão aos domingos junto aos meus queridos Taís Araujo, Eduardo Sterblitch e Sabrina Sato”, declarou Mateus Solano.

Sabrina Sato assume cargo no "The Masked Singer Brasil" (Reprodução/Globo)

Vale lembrar que o ator Rodrigo Lombardi fez parte de duas temporadas do reality show e só deixou sua cadeira ao ser convidado para entrar no elenco de “Travessia”, a atual novela da Globo no horário nobre, onde ele interpreta o vilão Moretti.

O reality show “The Masked Singer Brasil” é uma coprodução TV Globo e Endemol Shine Brasil, baseado no formato sul-coreano criado pela Mun Hwa Broadcasting Corp, tem direção artística de Adriano Ricco e direção de Marcelo Amiky (Endemol Shine Brasil). O programa tem previsão de estreia dia 22 de janeiro.

LEIA TAMBÉM: Fernanda Gentil volta ao “Mais Você” e vira guia turística no país da Copa do Mundo