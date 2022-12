Lisa Kudrow, a Phoebe de ‘Friends’, fala sobre insegurança com o corpo por conta das parceiras de elenco

Aos 59 anos de idade, Lisa Kudrow relatou ter se sentido insegura em relação ao seu corpo assim que integrou ao elenco da famosa sitcom ‘Friends’. A intérprete de Phoebe Buffay contou que desejou perder peso na época ao se deparar com as colegas de elenco, Jennifer Aniston e Courteney Cox, 53 e 58, (Intérpretes de Rachel Green e Monica Geller).

Em entrevista ao podcast ‘Podcrushed’, Kudrow contou que enxergava suas colegas de elenco como melhores que ela na tela. Sendo assim, passou a acreditar que precisaria perder peso.

“Eu achava que era muito magra… especialmente no ensino médio. E eu olho para as fotos e digo: ‘Uau, as fotos realmente distorcem a realidade’ E então foi em Friends que eu percebi: ‘Oh, eu não pareço como eu pensei que parecia’. E isso é o que foi tão chocante, e foi quando pensei, ‘Oh, eu tenho que realmente perder peso? Eu tenho que fazer dieta? Droga’”, disse a atriz, nascida em Los Angeles.

Aceitação e amor-próprio

De acordo com Lisa Kudrow, ela aprendeu a se aceitar e amar ao seu corpo. Para ela, faltava entender mais sobre seu corpo.

“Não estou tentando dizer que estava acima do peso. Não estava. Só não tinha ideia da forma do meu corpo real”, disse ela.

Lisa revelou ter pedido a Jennifer Aniston e Courteney Cox para que fossem com ela as compras, para assim descobrir o que estaria de errado com seu estilo. Foi então que percebeu não se tratar de suas peças de roupa, mas sim o complexo com o próprio peso.

“Acabei de perceber: ‘Oh, não - está tudo bem. É assim que eu pareço. Tudo bem. Faça o que você precisa para ser saudável, mas este é o seu corpo e está tudo bem’”, disse.