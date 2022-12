Jojo Todynho assume erro ao falar sobre Neto na Globo e surpreende Alex Escobar

Jojo Todynho faz dança do ventre no "Central da Copa" (Reprodução/Globo)

Jojo Todynho segue soltando suas pérolas no “Central da Copa”, programa que segue no ar até o fim da Copa do Mundo de 2022. Na atração, a famosa afirmou que imitou Neto achando que ele trabalhava no SporTV, mas ele apresenta um programa na Band.

A revelação foi feita para o jornalista Alex Escobar, que comanda o programa da TV Globo, que questionou a famosa se ela teria conseguido o contato com o ex-atleta: “Consegui! Ele mandou o número dele no Instagram e a gente vai marcar um rolê. Alô, Neto”, disse a cantora.

Jojo Todynho também contou que ficou apavorada ao descobrir que Neto apresenta um programa de esporte na Band: “Eu, apavorada, mandei um áudio para o Vitor e falei: ‘gente, ele é de outra emissora!’. Eu achava que ele era do SporTV”.

Mas, ficou tudo bem, já que Alex Escobar arrumou um jeito de “passar o pano” para Jojo: “Mas o Neto é como o Fred. É um ídolo do futebol e todo mundo gosta dele”, declarou o apresentador esportivo. Por fim, Jojo brincou dizendo que não seria demitida da emissora carioca, onde está desde o começo do ano.

Jojo Todynho imitou Neto na Globo

Na última sexta-feira (09), Jojo Todynho reproduziu uma fala famosa de Neto, após a seleção brasileira perder para a Croácia. Vale destacar que o contratado da Band também explodiu com o resultado do jogo e chamou Tite de burro, idiota e sem vergonha, além de jogar um objeto que estava em sua mão ao chão.

Depois disso, Jojo Todynho, que venceu a 12ª temporada do reality show “A Fazenda” e Neto, que apresenta o “Donos da Bola”, trocaram mensagens por meio das redes sociais e ela disse que gostaria de ser amiga do ex-jogador de futebol. Neto também disse que também gostaria de ser amigo dela.

