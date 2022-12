Jade Picon se irrita com críticas por ter visto show de Harry Styles no camarote

A atriz Jade Picon se irritou com alguns internautas que a criticaram por ter acompanhado o show do cantor britânico Harry Styles no camarote.

Tudo começou quando ela resolveu postar um vídeo dançando a música “Watermelon Sugar”, do álbum “Fine Line” do cantor. O show que ela compareceu aconteceu no Rio de Janeiro, na última quinta-feira (8).

Segundo os críticos, foi injusto que ela tenha visto a performance da “Love on Tour” de um lugar tão privilegiado. Os mais ácidos até comentaram que essa seria a única música do cantor que ela conhecia, já que foi o principal single do segundo disco de Harry.

Contudo, exausta, Jade resolveu se pronunciar sobre as críticas - e demonstrou irritação.

“Seguimos sem um dia de paz. Nosso recorde é: zero. Caraca, gente… que bom que eu levo tudo numa boa e to acostumada. Se não, era para ficar maluca! Até ida em show tá dando em gente reclamando”, escreveu ela, em sua conta no Twitter.

seguimos sem um dia de paz. nosso recorde é: zero. 😂😂😂😂 caraca, gente… que bom que eu levo tudo numa boa e to acostumada, se não era pra ficar maluca! até ida em show tá dando em gente reclamando — Jade Picon🌪 (@jadepicon) December 12, 2022

Jade Picon tem domingo de trabalho: ‘sem folga essa semana’

Fim de semana geralmente é sinônimo de descanso para a maioria das pessoas, mas tem quem trabalhe nesses dias também - seja sempre ou ocasionalmente. Foi o caso de Jade Picon no último domingo (11).

A atriz postou, logo pela manhã, que aquele seria um dia diferente: nada de folga ou relaxamento, o jeito era correr para deixar os trabalhos em dia.

Quem acompanha a atriz em sua primeira novela, “Travessia”, pode achar que era uma gravação especial, mas não foi bem o caso. As filmagens da semana do folhetim de Gloria Perez foi somente até o sábado (10), deixando a famosa livre para curtir uma praia.

Mas a influenciadora aproveitou o domingo para fazer as filmagens de uma campanha publicitária que está participando. Veja a hsitória completa aqui.