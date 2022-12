Final de “A Fazenda 14”: Britto Jr. criticou, mas os finalistas foram revelados

Com a eliminação de Pelé, os três finalistas de “A Fazenda 14″ estão definidos e, nesta quinta-feira (15), um deles sairá com R$ 1,5 milhão. No entanto, Britto Jr., ex-apresentador do reality show, mandou um recado bombástico aos fãs.

Segundo ele, a festa de encerramento, que foi cancelada e depois confirmada, virou um grande problema por causa das demissões que estão acontecendo nos bastidores do reality show rural: “Prestem atenção: a festa foi cancelada porque a produção do reality está sendo demitida e/ou se demitindo”, anunciou o famoso.

Depois, Britto Jr. afirmou que a situação na produção está insustentável:”Acertadamente, os bispos mandaram parar tudo e a situação ficou insustentável, como eu já vinha alertando há anos que um dia iria acontecer. Carelli [diretor de ‘A Fazenda’] vai abandonar o barco!”, completou o jornalista, que segue atuando nas redes sociais.

Mas, Deborah Albuquerque, rival de Deolane Bezerra, os peões eliminados conversaram com a produção de “A Fazenda 14″ e receberam a informação de que a festa será mantida, mesmo com muitos famosos, como Alex Gallete e Kerline Cardoso, afirmarem que não vão participar da dinâmica de lavação de roupa suja.

“Estávamos em conversa, houve alguns desencontros de informação. Mas, a notícia boa é que sim, vai ter a festa e vai ser muito legal como todas as festas de ‘A Fazenda’ foram. A gente estava muito ansioso para essa festa. Que bom, vai ter a festa. A gente automaticamente ficou muito feliz, vamos lavar roupa suja e vamos estar na Fazenda até o fim”, disse a influenciadora.

Finalistas de “A Fazenda 14″

No final, o grupo B virou maioria na grande final do reality show. Com a saída de Pelé MilFlows, que obteve apenas 5,88% dos votos, na última roça, Bia Miranda, o ator Iran Malfitano e a ex-paquita Bárbara Borges estão disputando o prêmio.

A decisão será anunciada por Adriane Galisteu no programa desta quinta-feira (15), quando a apresentadora se reúne ao vivo com os três finalistas.

