Fernanda Gentil volta ao “Mais Você” e vira guia turística no país da Copa do Mundo

Sem programa fixo na Globo, Fernanda Gentil entrou para o time do “Mais Você” para mostrar suas descobertas no Catar, país sede da Copa do Mundo de 2022. Nesta quarta-feira (14), a famosa falou com Ana Maria Braga sobre a Veneza do destino.

“Estou num barco. Achei uma Veneza no Catar. Deixa eu mostrar, eu estou em um bairro chamado Pérola, que era a principal fonte de renda do país.”, disse ela, que estava ao vivo e ao lado da família.

Incorporando uma guia turística, Fernanda contou mais sobre o nome do bairro, que deixou de ser um local de pescadores para ser o mais luxuoso: Aqui é onde os pescadores achavam pérolas. São ilhas artificiais, que tem o formato da concha. Eu estou em um barco com a família para mostrar para vocês. É um bairro muito luxuoso, cheio de mansões. O Catar já é luxuoso, imagina o mais rico daqui”, brincou ela.

Direto do Catar, Fernanda Gentil conversa com Ana Maria Braga (Reprodução/Globo)

Na conversa, Ana Maria não aguentou e afirmou que gostaria de estar no Catar para acompanhar a Copa do Mundo e também para visitar o destino. Mas, Gentil disse que o país não estava preparado para receber a bagunça que elas fariam.

Despojada, Fernanda Gentil também contou sobre um bastidor de sua viagem. Segundo a famosa, ela estava preparada para dias quentes, mas não foi como o planejado: “Trouxemos roupa só para o calor e verde amarelo. Chegou aqui e está frio e o Brasil foi eliminado”, contou a famosa.

“Eu estou adorando essa sua viagem para o Catar. Até esse momento estávamos focados em todos os eventos da Copa do Mundo. Você tem a curiosidade das pessoas que destroem as bonecas quando chegam, que querem descobrir aquilo que tem dentro. Consegue mostrar além dos jogos”, disse Ana Maria Braga sobre a presença da famosa no “Mais Você”.

