Caso Thiago Rodrigues: “Pode ter sido uma briga”, afirmou Patrícia Poeta

Patrícia Poeta, apresentadora do “Encontro”, começou o programa desta quarta-feira (14) falando sobre o caso do ator Thiago Rodrigues, que foi encontrado desacordado após um suposto assalto.

Segundo a famosa, as câmeras de segurança do local não apontaram nenhum assalto: “O Thiago teria se envolvido em uma briga. A delegada está trabalhando com outras linhas de investigação. Pode ter sido uma briga, pode ter caído sozinho”, disse ela, ao comentar sobre o assunto.

Patrícia alertou que nas imagens levadas à polícia, que já circulam nas redes sociais, o ator, que esteve em novelas da TV Globo, surgiu com a cabeça sangrando. Com a repercussão, o famoso decidiu se pronunciar: ”Estou um pouco machucado, mas recuperado para fazer o meu trabalho”, começou ele.

Ao G1, Thiago Rodrigues revelou que não lembrava muito sobre o ocorrido: “Devido ao tipo de lesão que foi, lembro de muito pouco, então agora é aguardar pelas investigações. A doutora Bianca Rodrigues, delegada, foi muito gentil, a equipe toda foi. A gente não sabe exatamente, muita coisa foi divulgada sem ser exatamente aquilo... muitas interpretações”, disse o artista.

Mesmo com as imagens não mostrando o assalto, Patrícia Poeta disse que a hipótese não foi descartada pelos investigadores. Segundo Maria Morais, empresária do famoso, Thiago ficou bastante machucado e chegou a perder parte do couro cabeludo.

Thiago Rodrigues precisou levar pontos na cabeça (Reprodução/Twitter)

“Realmente é muito triste ver como estamos vulneráveis a esse tipo de coisa. Ele está bem, mas ficou muito machucado e em choque com a situação”, declarou Maria, durante uma entrevista para a revista Quem.

A empresária do ator também detalhou como tudo aconteceu. De acordo com ela, Thiago Rodrigues estava saindo de uma festa: “Foi uma covardia absurda. Ele estava indo pegar um táxi. Saiu de uma festa ali perto e atravessou para pegar um táxi e quando foi atravessar a Praça Santos Dumont já foi abordado”.

Thiago Rodrigues levou pontos na cabeça (Reprodução/Instagram)

Depois de ser espancado e ter o celular roubado, Thiago Rodrigues foi socorrido por alguns vendedores da região: “Ele acordou com uma senhora cuidando dele. Mas ele ficou machucado e desacordado até ela chegar, acredito eu”.

A empresária afirmou ainda que o ator não ficou internado, mas foi levado ao Hospital Miguel Couto, no Rio de Janeiro, para fazer alguns exames e passar por um simples procedimento para cobrir o ferimento e, em seguida, foi liberado da unidade médica.

