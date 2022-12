“Travessia”: Chiara vira alvo de Moretti: A influencer aproxima o vilão de Guerra

Nos próximos capítulos da novela “Travessia”, Moretti (Rodrigo Lombardi) vai mostrar que não esqueceu de sua vingança contra Guerra (Humberto Martins), mesmo com um novo inimigo em vista, Oto (Romulo Estrela).

Na trama de Gloria Perez, o vilão segue focado em retomar sua sociedade com o empresário e para isso ele tenta se apossar das ações de Chiara (Jade Picon), já que vai descobrir que é o pai biológico da jovem. Tudo acontece, segundo o Notícias da TV, quando a influenciadora descobre a verdade envolvendo sua paternidade.

O clima de tensão fica pior, quando Chiara e o personagem de Rodrigo Lombardi começam a se aproximar, deixando Guerra muito furioso e, é claro, com medo do resultado que isso pode acontecer com o futuro de sua empresa.

Personagem de Rodrigo Lombardi em "Travessia" vive momento tenso (Reprodução/Globo)

Vale destacar que no capítulo que foi ao ar no sábado (10), Guerra ligou para sua filha pedindo para que ela fosse até a construtora para assinar uns papéis. Na cena, o personagem de Humberto Martins afirmou que os documentos eram confidenciais e não deveriam deixar a empresa.

Depois disso, Guerra assume que Chiara será sua sucessora na empresa: “Tá certo que você não convive nada bem com a realidade, mas essa ultrapassa todos os limites. Você vê mesmo a Chiara ocupando essa sua cadeira?”, questionou Cidália (Cássia Kis).

LEIA TAMBÉM: “A Fazenda 14″: Última roça confraternização devem aquecer a reta final do reality

Ela também alerta o empresário sobre a fragilidade do passado de Chiara e lembra que Moretti está morando no Rio de Janeiro e pode descobrir que é o pai biológico da jovem a qualquer momento: “É impossível se proteger da casualidade, sem contar que o Moretti está aqui pelo Rio, a sua filha está procurando o Moretti”.

Em "Travessia", Cidália (Cassia Kis) descobre segredo de Guerra (Humberto Martins) (Reprodução/Globo)

Retornando aos próximos capítulos, Sara (Isabelle Nassar) chegou com muitos segredos sobre a mãe de Chiara e vai dar um belo susto em Moretti. Em breve, a amiga de Débora (Grazi Massafera) vai mostrar uma gravação misteriosa durante uma festa do vilão.

Ela será convidada por Guida (Alessandra Negrini) e sem a dondoca saber, a personagem combina a surpresa com o DJ: “Vocês se lembram da Débora?”, dirá Sara em seguida, a gravação da ligação que a moça fez para o ricaço pouco antes de morrer no acidente.

LEIA TAMBÉM: Guida fica na miséria em “Travessia”: Entenda como tudo acontece