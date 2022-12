Presente de aniversário: processo de direitos autorais de Taylor Swift é arquivado

Taylor Swift que hoje completa 33 anos, teve um presente especial: o processo de direitos autorais sobre ‘Shake It Off’ caiu após 5 anos.

De acordo com o New York Times, um juiz rejeitou o caso na segunda-feira, apenas algumas semanas antes de ir a julgamento, após um pedido conjunto dos advogados de Swift e de Sean Hall e Nathan Butler, os compositores que a acusaram de violação de direitos autorais. O relatório do Times observa que o “arquivo breve” não deu detalhes ou mencionou qualquer acordo entre as partes.

A reijeição encerra uma batalha legal de cinco anos sobre a música “Shake It Off”, que Swift lançou como o primeiro single de seu álbum 1989. Hall e Butler, compositores de “Playas Gon’ Play”, do grupo de R&B 3LW, entraram com o processo contra Swift em 2017, argumentando que as linhas “the players gonna play, play, play, play, play” e “the haters gonna hate, hate, hate, hate, hate” em “Shake It Off” violaram os direitos autorais de sua música de 2000 - “Playas Gon’ Play” inclui as falas “Playas, they gonna play / And haters, they gonna hate”.

Segundo o EW, um juiz indeferiu o processo em 2018, afirmando que uma frase como “haters gonna hate” é muito “banal” para ser protegida por direitos autorais. O juiz também observou que várias outras canções, como “Dreams” do Fleetwood Mac e “Playa Hater” do Notorious B.I.G., também apresentam uso semelhante de tais frases.

No entanto, o Tribunal de Apelações do Nono Circuito reverteu a decisão um ano depois, enviando o caso de volta ao tribunal distrital, onde mais tarde foi determinado que o caso iria a julgamento. Em dezembro passado, os advogados de Swift solicitaram que o juiz distrital dos EUA Michael W. Fitzgerald reconsiderasse sua decisão, pedindo-lhe que mais uma vez encerrasse o caso em uma nova moção.

Em documentos judiciais da época, os advogados de Swift argumentaram que permitir que o caso prosseguisse representaria uma decisão “sem precedentes”, observando que “os demandantes admitiram, e é indiscutível, que as frases ‘players gonna play’ and ‘haters gonna hate’ são desprotegidos e de domínio público” e, a menos que o caso seja encerrado, “os demandantes podem processar todos que escrevem, cantam ou dizem publicamente ‘players gonna play’ and ‘haters gonna hate’’”.

Swift, que recentemente lançou seu 10º álbum de estúdio original, Midnights, e está planejando sua turnê Eras, também tem estado ocupada regravando seus álbuns mais antigos em uma tentativa de possuir todos os masters de sua música.