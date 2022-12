Nicolas Prattes fala tudo que pensa sobre cenas sem roupa em “Todas as Flores”

Quem acompanha “Todas as Flores”, novela de João Emanuel Carneiro para o Globoplay, sabe que a trama traz algumas cenas sensuais e, inclusive, atores sem roupa, como é o caso de Nicolas Pattes, que revelou sua opinião sobre o assunto.

Na pele de Diego, um ex-presidiário em busca de vingança, o ator garante que tudo é muito tranquilo e que não é apenas nudez: “As cenas têm seu contexto e não é propriamente sobre nudez. Tudo tem o seu propósito e são fundamentais para contar aquela história, então, estando ciente disso é muito tranquilo”, contou o famoso, durante uma entrevista à Caras.

Cena de Nicolas Prattes em "Todas as Flores" (Reprodução/Globoplay)

Além da nudez, Nicolas garante que Diego tem uma história profunda para contar em “Todas as Flores”, a segunda novela original da plataforma de streaming da Globo: “Ele é um cara muito físico e eu mergulhei nas tragédias da vida dele, assistia a noticiários, filmes, livros, foi um personagem em que precisei me aprofundar muito por ter um universo que é bem diferente do meu”.

Nicolas pontua que uma das dificuldades foi entender os dramas, algo que não acontece em sua vida privada: “Viemos de uma família amorosa e fomos criados cheios de amor e de honestidade. Sou apaixonado pelo Diego e busco entender a essência dele”, destacou o ator sobre o personagem.

Em "Todas as Flores", personagem de Nicolas Prattes foi preso e quer vingança (Divulgação/Globoplay)

Além dos fãs da novela de João Emanuel Carneiro, Nicolas Prattes está sendo acompanhado por sua mãe, a atriz Giselle de Prattes, que afirmou que assiste tudo e que cenas fortes mexem com ela: “Essas cenas partem meu coração. Sofro demais quando o personagem sofre. Haja meditação”, escreveu ela em seu perfil no Instagram.

A famosa disse também que estava orgulhosa do caminho trilhado pelo herdeiro: “Me emociona sempre. A expectativa estava gigante, ele se preparou muito para este trabalho e as dores a gente sente com ele. Confesso que apesar de ser atriz, não tem jeito... É filho né?”.

