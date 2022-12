Giovanna Ewbank brilha no tapete vermelho de premiação com vestido de grife brasileira

A apresentadora Giovanna Ewbank chamou a atenção no tapete vermelho do TikTokAwards 2022, nesta segunda-feira (12). Com um vestido floral pra lá de inesperado para esse tipo de estampa, ela roubou os holofotes.

Quem revelou primeiro o look da famosa para a premiação foi o portal Glamour, que também entregou todos os detalhes: a peça foi criada pela grife mineira Charth, que também vestiu diversos outros influenciadores digitais do evento, como Arthur Freixo e Lara Avellar.

Para completar o look, Giovanna apostou em sapatos Valentino e joias Tiffany & Co., revelou a publicação. Além disso, a própria famosa declarou em sua conta no Instagram que o styling foi feito por Caroline Costa. Confira:

“Com as redes, ficou muito mais democrático o acesso à moda, aos desfiles nas semanas de moda do mundo todo. Temos informações e acesso à moda todos os dias através das redes, só depende do que você está afim de ver, seguir. Todos os dias temos inspirações e informações sobre a moda, e é dessa forma que me inspiro”, disse ela, à Glamour.

Gio entregou o prêmio principal da noite, “Entregou Tudo na For You”.

Giovanna Ewbank mostra filho mais novo ‘aprontado’ na casa dos avós

A apresentadora Giovanna Ewbank mostrou um momento de seu filho mais novo, Zyan, com o avô, Roberto Baldacconi. O bebê ficou aos cuidados do pai da famosa e acabou encantando os fãs da família.

“Enquanto a mamãe trabalha, olha o estado do Baby Z enquanto meu pai cuida dele 😂😂😂 será que ele ama estar com o Nonno??? Sim ou Com Certeza???”, escreveu ela na legenda da publicação. Veja a história completa aqui.

