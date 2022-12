‘Game of Thrones’: Kit Harington diz que Jon Snow pode não estar bem na série spinoff

Game of Thrones: HBO planeja spin-off sobre Jon Snow (Foto: Divulgação)

Kit Harington fez tudo o que os fãs queriam que ele fizesse durante seu painel na convenção oficial de Game of Thrones no domingo à noite, mas não o que eles realmente gostariam que ele fizesse, que era comentar sobre a sequência de Jon Snow, que está em desenvolvimento.

Nem Harington, nem os moderadores do evento Jason Concepcion e Greta Johnsen tocaram no assunto. Na realidade, nem os fãs que fizeram fila para fazer perguntas durante uma sessão de perguntas e respostas, o fizeram. Mas a única coisa que Harington falou foi onde o final de Game of Thrones deixou seu personagem.

Ele começou falando sobre como o drama terminou em 2019, com Jon matando Daenerys e sendo banido para viver seus dias na Muralha do Norte. “Acho que se você perguntasse a ele, ele sentiria que se saiu bem”, disse o ator. “No final da série, quando o encontramos naquela cela, ele está se preparando para ser decapitado e quer ser. Ele está pronto. O fato de ele ir para a Muralha foi o maior presente e também a maior maldição”.

Harrington continuou: “Ele tem que voltar para o lugar com toda essa história e viver sua vida pensando em como ele matou Dany, e viver sua vida pensando em Ygritte [interpretada por Rose Leslie] morrendo em seus braços, e viver sua vida pensando sobre como ele enforcou Olly [Brenock O’Connor], e viveu sua vida pensando sobre todo esse trauma, e que...” o ator fez uma breve pausa. “Isso é interessante”, enfatizou timidamente.

“Então, acho que onde o deixamos no final da série, sempre há esse sentimento de... acho que queríamos algum tipo de sorriso de que as coisas estão bem. Ele não está bem”, disse ele.

Então, sim, não é o anúncio oficial que os fãs esperavam, mas oferece um vislumbre da cabeça de Harington sobre o tema da vida de Jon Snow após a história principal.

O The Hollywood Reporter confirmou pela primeira vez, em junho deste ano, que uma sequência de Game of Thrones centrada em Jon Snow de Harington (que agora sabemos que tem outro nome) estava nos estágios iniciais de desenvolvimento. O criador de Thrones, George R.R. Martin, confirmou em uma postagem em seu blog dias depois e revelou que o título provisório do projeto seria Snow.

“Sim, foi Kit Harington quem nos trouxe a ideia”, escreveu Martin na época. “Não posso dizer os nomes dos roteiristas/showrunners, já que ainda não foi liberado para lançamento... mas Kit os trouxe também, sua própria equipe, e eles são fantásticos”.

Harington, no entanto, relutou em falar sobre isso no passado. No podcast Happy Sad Confused em setembro, ele comentou: “A única coisa que direi é que não sei nada sobre isso ... George tem permissão para falar. Eu estaria falando em enigmas se fosse mais longe”.

Harington já foi firme em sua determinação de não retornar a Game of Thrones após a série original, que terminou em 2019. “Se eu gostaria de voltar e fazer mais? Não nesta vida”, disse ele em dezembro de 2018. “Se, como eu, você remonta ao piloto de Game of Thrones, são quase 10 anos da sua vida. Isso é realmente incomum na carreira de um ator. Foi uma grande reviravolta emocional deixar aquela família”. Aparentemente, ele mudou de ideia.

Durante o painel de domingo, Harington parecia que também estava chegando perto de comentar sobre a planejada sequência da série enquanto falava do lobo de Jon, Ghost. Um fã perguntou o motivo por trás da decisão de Jon de se separar de seu companheiro animal.

Harington disse essencialmente que Ghost era “muito difícil de filmar” e os lobos terríveis em geral “estavam custando mais do que poderiam dar em Game of Thrones”.

“Eu acho que Ghost tem um lugar... quero dizer, ele é brilhante nos livros”, continuou Harington. “E ele é uma dinâmica tão interessante, aqueles lobos estão com as crianças. Só estou dizendo que eles estão muito difícil de filmar.”