Flagra com Orlando Morais: Cleo Pires revive boato e fala sobre traumas

Cleo Pires trouxe à tona um boato de 1998, quando ela e sua mãe foram alvos de uma notícia falsa envolvendo Orlando Morais, marido da veterana das novelas da Globo. Para quem não lembra, a informação fake dizia que a irmã de Fiuk teria dormido com o músico.

Aos 40 anos, a artista consegue falar com mais maturidade sobre o assunto, que além de virar notícia foi parar na justiça: “Foi um crime e uma situação muito traumatizante, uma mentira que deixou marcas profundas e mudou a minha vida, mudou a maneira como eu olhava para as pessoas e por um longo período me culpei por isso”, disse a famosa, em entrevista à Glamour.

Na época, quando Cleo tinha 15 anos, a família entrou com uma ação judicial contra os criminosos que espalharam o boato cruel e vencerem, todos decidiram se mudar para os Estados Unidos, onde viveram longe das polêmicas.

Agora, Cleo conta a história de uma outra maneira. A famosa lançou o clipe de “Todo Mundo Que Amei Me Fez Chorar”, música onde ela fala sobre suas emoções. Já no vídeo, a famosa filha de Gloria Pires chega a chorar de verdade.

LEIA TAMBÉM: Após assalto: “Em choque”, afirmou empresária do ator Thiago Rodrigues

“Ninguém nunca ouviu o meu lado da história, fiquei muito tempo sem tocar nesse assunto porque dói, foi uma coisa que me traumatizou. Eu me culpei muito, achei que o erro estava em mim”, contou ela ao GShow.

Segundo Cleo, o boato envolvendo Gloria Pires e Orlando Morais fez com que ela tivesse um bloqueio: “Eu tentei, de alguma forma, durante um tempo, não viver minha sexualidade de forma plena, porque eu achava que isso era o que tinha colocado a gente naquela situação. Eu achava que as pessoas deviam olhar para mim e achar que eu era capaz de fazer aquilo com a minha mãe e com o meu pai”, disse a famosa.

A notícia foi tão impactante para Cleo, que ela afirmou que se sentiu culpada, mas recebeu todo apoio de sua família: “Eu transferi a culpa toda para mim, porque me senti olhada como se eu fosse uma destruidora de lares. Tive muita sorte que a minha família não me enxergou dessa forma. A gente se apoiou como pôde na época. Foi muito dolorido para todo mundo”.

LEIA TAMBÉM: “A Fazenda 14″: Última roça e confraternização devem aquecer a reta final do reality