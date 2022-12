‘Estou em movimento’, diz Camila Pitanga ao dizer que não se identifica mais como bissexual

A atriz Camila Pitanga voltou atrás e disse não se identificar mais como uma mulher bissexual. A declaração aconteceu durante uma entrevista que a famosa concedeu ao podcast Quem Pode, Pod, da apresentadora Giovanna Ewbank.

“Se me cobrarem agora um nome, uma caixinha, eu não me daria nome como bissexual. Estou em movimento, estou vivendo”, disse ela.

Apesar disso, ela complementou dizendo que entende o significado de uma pessoa bissexual se declarar com tal, publicamente.

“Mas, politicamente, entendo a importância de dizer isso. Minha libido é aberta, adoro gozar e não vou abrir mão da minha liberdade porque as pessoas estranham”, continuou Camila.

Contudo, a fala não foi bem recebida por pessoas que se identificam como bissexuais. Pelo Twitter, diversos internautas demonstraram decepção com a atitude da atriz.

“Se tem uma mulher que pode e deveria se afirmar bissexual, é Camila Pitanga. Ela não ficou com uma mulher. Ela não fez “pegação” com mulher. Ela realmente teve um relacionamento, um compromisso, era uma casal, publicamente, com outra mulher. Isso sim é (auto) bifobia”, disse uma.

“Camila Pitanga, que discurso desnecessário, egoísta e ridículo. A pessoa tem um relacionamento de um ano e ainda consegue dizer que não é bissexual”, pontuou outra.

“Precisamos falar sobre como é ridículo e humilhante a forma como Camila Pitanga trata o relacionamento que ela teve como uma mulher”, puxou um debate uma terceira internauta.

Vale lembrar que Camila namorou com a artesã Beatriz Coelho por quase dois anos, terminando o relacionamento em dezembro de 2020.

Em outubro do ano passado, ela ainda chegou a dar uma declaração reclamando sobre a invisibilidade das pessoas bissexuais, dizendo que “a letra B da sigla não é de Beyoncé”.

