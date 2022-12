‘Crepúsculo’: você se lembra da filha de Edward e Bella? É assim que ela está agora

A série de filmes Crepúsculo não só conseguiu conquistar toda uma geração com sua história cheia de romance e fantasia, mas também com seus personagens inesquecíveis, como Renesmee Cullen.

Apesar de só aparecer nos dois últimos filmes da saga, Amanhecer (parte 1 e parte 2), a filha meio-humana meio-vampira de Bella Swan e Edward Cullen conquistou o coração de todos.

Com apenas 10 anos, a estrela mirim Mackenzie Foy interpretou a menininha com o dom de transmitir seus pensamentos pelo tato, teve papel fundamental no desfecho da trama.

Confira a aparência atual de Mackenzie Foy, a atriz de Renesmee na saga Crepúsculo

Mackenzie tem 22 anos, permanece ligada ao meio artístico e compartilha uma grande semelhança com seus pais fictícios, Robert Pattinson e Kristen Stewart, segundo o nosso site parceiro Nueva Mujer.

No total, desde a última vez que deu vida a “Nessie”, Foy fez parte do elenco de 11 produções, entre séries, longas-metragens e projetos de animação, como dubladora.

Invocação do Mal (2013), Interestelar (2014), O Pequeno Príncipe (2015), O Quebra-Nozes e os Quatro Reinos (2018) e Beleza Negra (2020) são algumas de suas produções mais notáveis nas telonas.

Além de atuar, a eterna Renesmee se dedica ao seu trabalho na The Wild Beauty Spirit, uma organização sem fins lucrativos que beneficia cavalos selvagens e domésticos.

A atriz falou sobre o projeto em sua recente aparição no podcast The Twilight Effect, co-apresentado pela atriz Ashley Greene, que interpretou Alice Cullen na saga Crepúsculo.

“Atualmente, estou reabilitando um Mustang selvagem que resgatamos da fome e do abate”, disse a amante de cavalos. “É um caminho longo e difícil, mas é muito emocionante”.

Na conversa, ela também compartilhou suas lembranças das filmagens de Amanhecer e confessou que ainda mantém contato com vários atores de Crepúsculo, principalmente Nikki Reed, que interpretou Rosalie Hale.