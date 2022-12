A mensagem oculta que você perdeu no primeiro cartão de Natal do rei Charles III

O cartão do primeiro Natal do rei Charles e da rainha consorte Camilla como monarcas finalmente chegou - e parece que o casal real fez uma seleção muito especial para a edição deste ano.

A imagem escolhida foi especialmente comovente: foi tirada em 3 de setembro de 2022, apenas cinco dias antes da morte de sua amada mãe, a rainha Elizabeth II. E parece que havia outra mensagem escondida na foto festiva.

A foto foi tirada nos Jogos de Braemar – um dos favoritos da família real desde setembro de 1848, quando a Rainha Vitória compareceu pela primeira vez.

A mãe do rei Charles também era conhecida por ser uma grande fã dos Jogos e aparecia incrivelmente animada sempre que participava.

A foto do cartão de Natal marcou a primeira vez que Charles compareceu em nome de sua mãe, já que 2022 foi a primeira vez que ela não pôde comparecer em todo o seu reinado de 70 anos.

A foto talvez tenha sido escolhida para refletir essa transição – e demonstrar o desejo de Charles de continuar as tradições estabelecidas por sua mãe.

O rei já confirmou que vai sediar o Natal em Sandringham este ano - assim como a rainha fazia anualmente.

Ele e sua esposa, a rainha consorte, viajarão para a propriedade da família real em Norfolk para a época festiva. Espera-se que sua família, incluindo o príncipe William, a princesa Kate e seus filhos, príncipe George, princesa Charlotte e príncipe Louis, se reúna, ao lado de outros convidados, incluindo Sarah Ferguson.

O rei também continuará a tradição de fazer um discurso de Natal à nação.

Também será o primeiro discurso do país proferido por um rei com cerca de 70 anos. E a primeira vez na história que o discurso de Natal de um rei será televisionado; os discursos anteriores do rei George VI foram transmitidos pelo rádio.

O discurso de Charles sem dúvida o verá prestando homenagem à sua ‘amada mãe’, que faleceu em 8 de setembro, aos 96 anos.