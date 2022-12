“A Fazenda 14”: Última roça e confraternização devem aquecer a reta final do reality

Em “A Fazenda 14″, Iran Malfitano, Bárbara Borges, Bia Miranda e Pelé MilFlows estão na última roça do reality show, que chega ao fim na próxima quinta-feira (15), quando três famosos disputam o prêmio de R$ 1,5 milhão.

Agora, restam apenas quatro participantes na casa e a roça desta terça-feira (13) irá definir os finalistas do programa apresentado por Adriane Galisteu. A notícia foi dada depois da eliminação de André Mariano, que deixou o reality rural com 3,49% dos votos. Ele disputou contra Bia Miranda, Bárbara Borges e Iran Malfitano.

No programa desta segunda-feira (12), André soube sua porcentagem, diferente de todos os famosos que já deixaram “A Fazenda 14″ e o mesmo acontecerá com quem deixar o programa na noite desta terça-feira (13).

“Você sempre foi fiel às suas palavras e está aqui hoje porque escolheu o caminho da força interior de um homem só, e seguiu um passo de cada vez. Aqui você atravessou tudo que passava na sua frente com um sorriso no rosto, mas também sem deixar seu leão interior adormecer. Um guerreiro gentil, mas ainda sim um guerreiro”, disse Adriane Galisteu, sobre o competidor.

Última festa de “A Fazenda”

A 14ª temporada do reality show foi uma grande confusão, com muitas eliminações e expulsões de famosos, mas isso não é motivo para não ter uma grande festa final. A notícia foi confirmada por Deborah Albuquerque, que se pronunciou em seus Stories do Instagram.

Segundo a rival de Deolane Bezerra, ela e os outros peões eliminados conversaram com a produção de “A Fazenda 14″ e receberam a informação de que a festa será mantida, mesmo muitos famosos, como Alex Gallete e Kerline Cardoso, afirmarem que não vão participar da dinâmica de lavação de roupa suja.

“Estávamos em conversa, houve alguns desencontros de informação. Mas, a notícia boa é que sim, vai ter a festa e vai ser muito legal como todas as festas de ‘A Fazenda’ foram. A gente estava muito ansioso para essa festa. Que bom, vai ter a festa. A gente automaticamente ficou muito feliz, vamos lavar roupa suja e vamos estar na Fazenda até o fim”, disse a influenciadora.

