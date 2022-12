‘The White Lotus’: Jennifer Coolidge quase recusou seu papel como Tanya McQuoid

Jennifer Coolidge, em The White Lotus (Agencias)

Jennifer Coolidge ganhou as manchetes e viu sua carreira decolar durante seu tempo como Tanya McQuoid, herdeira apaixonada, em The White Lotus, da HBO. Uma vitória no Emmy e muitas teorias depois, Tanya é uma lenda da TV.

Dá para acreditar que isso quase não aconteceu? Durante uma entrevista realizada no início deste ano com o site TODAY, Coolidge revelou que quase não assumiu o papel de Tanya em The White Lotus, dizendo que não se sentia “em forma” para o papel.

“É um milagre. Eu quase estraguei tudo sozinha”, disse a atriz ao TODAY em fevereiro. “Eu era muito vaidosa, não queria ir para as câmeras porque meio que me ‘destruí' durante a covide não sentia que estava em forma para isso.”

A primeira temporada da série, que se passa em uma hopedagem de luxo em Maui, foi filmada em 2020 em meio à pandemia da covid-19.

Falando à People em setembro, Coolidge explicou que ganhou peso durante a pandemia graças a uma combinação de “tempos solitários” e “pizza vegana”.

“Com a pandemia, (eu estava) trancada com uma garota muito legal que conheci em Nova Orleans”, disse Coolidge à People. “Foram momentos muito solitários... então ela e eu ficamos obcecadas com essas pizzas veganas e comíamos muitas delas todos os dias”.

“O número continuou aumentando”, continuou ela. “Você pode entorpecer qualquer preocupação que tenha no mundo se apenas comer outra pizza”.

Então, quando o criador do programa, Mike White, contou a Coolidge sobre o papel, ela disse que o faria - se eles pudessem começar a filmar em uma data posterior. White respondeu e disse que eles estavam indo para o Havaí e filmando no Four Seasons, e que eles tinham que fazer naquele momento.

“Eu estupidamente quase desisti e minha namorada me convenceu a não desistir - graças a Deus”, disse Coolidge no TODAY. Em entrevista ao The Guardian em 2021, Coolidge contou sobre o que ela estava pensando durante essa encruzilhada.

“Mike me mandou uma mensagem às 2 da manhã uma noite e disse apenas: ‘Você está com medo?’ Era como se ele pudesse ler minha mente e sentir que eu estava tentando sair dela. Então, um grande amigo meu me disse para tomar conta da minha bagunça e apenas fazer isso. Não posso te dizer o quão perto cheguei de arruinar essa coisa toda para mim”, disse ela.

A atriz disse que viu uma “lição” no que aconteceu. “É uma grande lição de vida. Eu nunca teria me perdoado. Eu teria sentado para assistir ‘The White Lotus’ e dito: ‘O que diabos eu estava pensando? Eu sou uma pessoa louca.’ Muitos de nós, atores, somos tão inseguros e com medo do fracasso que estragamos nossas próprias chances”, disse ela.

Coolidge ganhou um prêmio Emmy de Melhor Atriz Coadjuvante em Série Limitada por sua atuação na primeira temporada.

A segunda temporada foi ao ar ontem e nós já sentimos saudades de sua personagem Tanya McQuoid.