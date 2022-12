Tati Machado, do “Encontro”, entrega suposto affair de Anitta; conheça ele

Tati Machado chegou com tudo no “Encontro” desta segunda-feira (12). No programa de Patrícia Poeta, a jornalista falou sobre Lucca Picon, suposto novo affair da cantora Anitta.

No programa da TV Globo, Tati mostrou imagens do ator, que já fez parte do elenco de “Malhação”, durante o show da cantora, deixando todo mundo com uma pulguinha atrás da orelha. Segundo ela, essa não foi a primeira vez que ele esteve ao lado de Anitta e aproveitou o show de um lugar privilegiado.

Ao vivo, Tati, Patrícia e Manoel Soares afirmaram que apoiam o relacionamento da cantora e do ator, caso fique mais sério. Vale destacar que a cantora Anitta, que esteve internada em São Paulo, está solteira desde o fim do namoro com o produtor musical canadense Murda Beatz, em setembro deste ano.

Nas redes sociais, a fofoca de Tati Machado no “Encontro com Patrícia Poeta” foi um dos assuntos mais comentados pelos fãs do matinal. Uma seguidora criticou a notícia e disse que “Anitta é mais rodada que pneu de caminhão velho”. Já outros telespectadores ficaram felizes com o suposto novo namorado.

Mais sobre Lucca Picon

Tati Machado reforçou que o ator não tem nenhum parentesco com a família de Jade Picon, que está no elenco de “Travessia”. Segundo ela, o ator nasceu em Santa Catarina e já trabalhou em produções da Globo. Aos 21 anos, o famoso estreou na TV em 2019, onde interpretou Henrique de “Malhação - Toda Forma de Amar”.

Além da televisão, Lucca fez parte do filme “Confissões de uma Garota Excluída”, que é inspirado no filme de Thalita Rebouças, ao lado de Klara Castanho, e na série “De volta aos 15″, que tem Camila Queiroz e Maísa Silva, no elenco. Outros trabalhos em destaque foram os clipes “Coringa”, do cantor Jão, e “Loko”, de Giulia Bee.

