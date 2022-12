“Roubo de celular”: Thiago foi golpeado na cabeça e passou noite caído na rua

O ator Thiago Rodrigues, de 42 anos, foi mais uma das vítimas da violência nas grandes cidades. Até o momento, o ex-galã de “Malhação” não se pronunciou sobre o roubo de seu celular, que acabou fazendo com ele fosse agredido pelos bandidos.

O crime aconteceu quando o ator estava saindo de um bar, localizado no Baixo Gávea, zona sul da cidade, e foi surpreendido por um grupo, que o espancou. O famoso tentou escapar, mas acabou sendo cercado e jogado no chão, onde foi encontrado desacordado e socorrido por expositores de uma feira de antiguidades, que acontece na Praça Santos Dumont.

Até o momento, Thiago Rodrigues está internado no Hospital Miguel Couto, que fica no bairro do Leblon, no Rio de Janeiro, que não informou qual o verdadeiro estado de saúde do famoso, que já esteve no elenco de muitas novelas da Globo e Record TV. Por causa da violência, o ator precisou levar alguns pontos na cabeça.

Ator Thiago Rodrigues é espancado no Rio de Janeiro (Reprodução/Instagram)

No programa “Encontro”, Manoel Soares falou sobre o crime: “O Thiago contou para a polícia que foi cercado por cinco homens. No entanto, ele foi encontrado no domingo por uma comerciante”. Já Patrícia Poeta enfatizou que a polícia segue investigando o caso do ator e que em breve terá mais informações.

Segundo o colunista Ancelmo Gois, o ex-galã da Globo só percebeu que era um assalto quando foi espancado e perdeu o celular.

LEIA TAMBÉM: Ator Pedro Paulo Rangel está intubado; ator luta contra doença pulmonar

A notícia pegou muitos fãs e famosos de surpresa, que usaram as redes sociais para mandar boas vibrações e mensagens positivas para o ator Thiago Rodrigues. Pelo Instagram, diversos seguidores publicaram fotos e vídeos do ator e afirmaram que torcem pela recuperação do ator e criticaram a violência.

Thiago Rodrigues precisou levar pontos na cabeça (Reprodução/Twitter)

A atriz Beth Goulart está entre os famosos que mandou uma mensagem de apoio ao ex-galã da Globo por meio de comentários nas redes sociais. Além dela, Cristiana Oliveira, que interpretou Juma Marruá na primeira versão de “Pantanal”, também comentou sobre o assalto.

A atriz Bárbara França, que trabalhou com Thiago na novela “Amor sem Igual”, também se pronunciou: “Maninho, que susto! Estou aqui em pensamento te mandando as melhores energias desse universo! Fica bem logo, e volte a espalhar esse astral lindo que você tem. Estamos com você. Te amo, irmãozinho”.

LEIA TAMBÉM: “Mais Você”: Ana Maria faz Felipe Andreoli chorar em seu último dia no Catar