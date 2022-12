“Mais Você”: Ana Maria faz Felipe Andreoli chorar em seu último dia no Catar

Felipe Andreoli chorou ao ver Rafa Brites e os filhos no estúdio do “Mais Você”. Nesta segunda-feira (12), o jornalista do “Globo Esporte”, que estava fazendo a cobertura da seleção brasileira na Copa do Mundo de 2022, ficou muito emocionado com o reencontro virtual.

Ao vivo, Felipe falou sobre a derrota do Brasil, mas disse que estava feliz em retornar para casa: “Estava previsto para eu voltar só no dia 20 de dezembro, mas é muito bom saber que daqui a pouco eu estou com os filhos e todo mundo”.

Vale destacar que Rafa Brites já tinha aberto o seu coração na internet e falado da falta que o marido faz. Em uma postagem, ela escreveu: “Bom dia pra quem tá com saudades do marido. Gente, sério mesmo, não foi nem metade ainda do tempo. E eu já tô assim, dormindo toda noite com as camisetas dele. Ainda faltam 20 e poucos dias”.

Durante a visita, Andreoli precisou ficar um pouco de lado, já que estava no aeroporto do Catar e iria embarcar para o Brasil. Mas, Ana Maria Braga mostrou trechos de Rafa no “Mais Você”, quando ela era repórter do matinal. A famosa também chorou ao dizer que o programa mudou sua vida.

O futuro do “Mais Você”

O futuro de Ana Maria Braga nas manhãs da Globo parece incerto e, por isso, a apresentadora do “Mais Você” teria pedido uma reunião de urgência antes do ano acabar. Segundo o jornalista Alessandro Lo-Bianco, do programa “A Tarde É Sua”, da RedeTV, a famosa também fez algumas exigências.

“Ela chamou uma reunião. Foi ela que pediu, antes do ano terminar, porque tinha muita coisa marcada para o final de ano. A apresentadora pediu para ser ainda no início de dezembro. Metade da reunião foi presencial e a outra parte foi por aplicativo”, disse o jornalista.

No “A Tarde é Sua”, o colunista disse que Ana Maria Braga falou sobre os patrocinadores do “Mais Você” e também fez uma certa pressão para saber qual será o seu futuro dentro da emissora carioca. Ele disse ainda que o diretor Mariano Boni pediu para os participantes ficarem calmos.

