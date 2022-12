‘Harry & Meghan’: Harry diz que Família Real estava feliz em mentir para proteger William

Meghan Markle e o príncipe Harry estão revelando mais sobre sua decisão de se afastar de seus papéis como membros da realeza. Em um novo trailer da série Harry & Meghan da Netflix, o duque e a duquesa de Sussex dão uma prévia do que está por vir quando os próximos três episódios da série forem lançados em 15 de dezembro.

Falando para a câmera, Harry, 38, se concentra no nível de intrusão da imprensa que ele acredita que o casal sofreu como membros da família real. Ele também afirma que ele e Meghan foram tratados de maneira diferente de seu irmão, o príncipe William.

Harry & Meghan. O evento global da Netflix continua no dia 15 de dezembro. pic.twitter.com/PcRVAmTudh — netflixbrasil (@NetflixBrasil) December 12, 2022

“Eles ficaram felizes em mentir para proteger meu irmão”, diz Harry no trailer, antes de acrescentar que ele e Meghan foram vítimas de “gaslighting institucional”.

“Eles não queriam dizer a verdade para nos proteger”, continua ele.

Falando sobre a decisão do casal de se afastar dos deveres reais em fevereiro de 2020, Harry diz que fica “se perguntando o que teria acontecido se não tivéssemos saído quando saímos”.

“Eu disse: ‘Precisamos sair daqui’”, lembra ele.

Falando durante um voo, Harry acrescenta em uma filmagem feita por si mesmo: “Estamos no voo para a liberdade”.

Meghan também fala sobre o impacto que a decisão de recuar teve em suas vidas pessoais - principalmente uma decisão do governo do Reino Unido de remover sua proteção policial 24 horas por dia, alegando que eles não tinham mais direito à segurança financiada pelos contribuintes.

“Nossa segurança estava sendo puxada. Todo mundo sabia onde estávamos”, diz Meghan. “Eu não fui jogada para os lobos. Eu era a comida dos lobos”, acrescenta ela.

O trailer termina com Meghan e Harry curtindo sua nova vida em Montecito, Califórnia, com os filhos Archie, 3, e Lilibet Diana, 1.

“Para passar para o próximo capítulo, você precisa terminar o primeiro capítulo”, diz Harry em meio a cenas do casal curtindo a praia e brincando com os filhos no campo - com Harry carregando Archie e Lili nos ombros. “Eu sempre senti que esta era uma luta pela qual valia a pena lutar”.