Entenda por que Jojo Todynho registrou B.O contra Lucas Souza: “Ele me agrediu”

Depois de uma separação turbulenta, Jojo Todynho surpreendeu os seus fãs ao comentar que registrou um Boletim de Ocorrência (B.O) contra Lucas Souza, seu ex-marido. Pelas redes sociais, a famosa também declarou que vai dar um tempo do Instagram.

Em um vídeo postado em seu perfil oficial, neste fim de semana, a cantora disse que entrou com um pedido de medida protetiva contra o oficial do exército. Segundo ela, o B.O foi registrado na Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (DEAM ).

“Acabei de sair da DEAM juntamente com a minha advogada. Vim abrir um B.O, uma medida protetiva contra o Lucas. Ele, nas tentativas de pedir para voltar e eu negando... Ontem, ele me agrediu verbalmente”, disse a apresentadora, no Instagram.

Lucas Souza, ex-marido de Jojo Todynho, é cotado para reality show "Ilha Record" (Reprodução/Instagram)

Jojo Todynho também alertou as mulheres sobre as agressões não físicas e sobre o combate à violência contra as mulheres: “Uma mulher quando diz que não, é não. Não admito falta de respeito, até porque não desrespeitei ele e nem o diminui como homem. Por isso, vim hoje tomar minha atitude”.

A vencedora de “A Fazenda 12″ mandou um recado para o ex-marido: “Não compre briga sem saber da história. Fui colocada como vilã, entre outras coisas, e preferi calar, porque tenho uma assessoria e um jurídico que responde por mim. E tenho contratos também”.

Mais calma, no domingo (11), Jojo Todynho comentou com seus seguidores que dará um tempo nas redes sociais: “Com os últimos acontecimentos na minha vida pessoal, eu decidi que vou me afastar temporariamente das redes sociais, pois tudo que acontece aqui ganha uma proporção muito grande e meu psicológico vem ficando cada vez mais abalado”.

Jojo Todynho se afasta das redes sociais (Reprodução/Instagram)

Segundo o comunicado, o perfil continuará ativo, mas apenas para questões profissionais: “Todas as publicidades previstas em contrato continuarão sendo postadas normalmente, porém minhas questões pessoais não serão mais postadas por enquanto”, avisou a cantora.

Já Lucas Souza não falou muito sobre o assunto. No entanto, o militar postou um storie chorando e afirmou que xingou Jojo Todynho, mas que ela o xingou também. Em sua defesa, ele disse que não ameaçou a cantora e que jamais fará nada contra ela.

