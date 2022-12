Ator Pedro Paulo Rangel está intubado; ator luta contra doença pulmonar

O ator Pedro Paulo Rangel, de 74 anos, está intubado na Casa de Saúde São José, no Rio de Janeiro. O veterano das novelas faz um tratamento contra uma doença obstrutiva pulmonar crônica, que é causada pelo tabagismo.

O tratamento começou em 2002, quatro anos após o ator deixar de fumar. Afastado da TV, em novembro deste ano, Pedro Paulo Rangel precisou cancelar as apresentações da peça “O Ator e o Lobo”, que faria na Casa de Cultura Laura Alvim, no Rio de Janeiro.

Segundo o Jornal O Globo, o ator está internado no CTI da Clínica de Saúde São José, que fica no bairro da Gávea, na Zona Sul da capital fluminense. De acordo com o hospital, Pedro Paulo deu entrada no dia 30 de novembro, mas está no CTI desde terça-feira (06).

Pedro Paulo Rangel e Suely Franco vivem Calixto e Mimosa, em "O Cravo e a Rosa" (Reprodução/Globo)

O último trabalho do ator exibido pela TV Globo foi em “O Cravo e a Rosa”, novela de Walcyr Carrasco, onde ele viveu o caipira Calixto. No entanto, a última novela de Pedro Paulo foi em 2012, quando atuou em “Amor Eterno Amor”, vivendo o personagem Zé da Carmen e, no mesmo ano, ele esteve no elenco da série “As Brasileiras”.

Em 2019, o ator afirmou que deixou a televisão por já ter cumprido o seu papel: “Não tenho mais saúde para me dedicar a um trabalho intenso de onze meses com eventuais externas à noite”, comentou o famoso.

Pedro Paulo Rangel, em cena da peça "O ator e o Lobo" (Divulgação/Gisela Schlogel)

De lá para cá, o ator encerrou o seu contrato com a TV Globo. Segundo ele, a saída da emissora era para ser temporária, mas virou oficial:”Hoje em dia, sacudo os ombros para eles. Mas, na época, fiquei muito magoado. Não precisa, uma TV como essa, tão premiada, tão famosa, agir dessa maneira”, contou Pedro Paulo ao programa “Domingo Show”, da Record TV, em 2017.

Longe dos holofotes, o ator optou por ficar mais isolado: “Resta-me ficar em casa, esperando, mascarado”, disse ele à Veja Rio.

