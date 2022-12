Após ser espancado durante assalto, ator Thiago Rodrigues é levado ao hospital

Ator Thiago Rodrigues é espancado no Rio de Janeiro (Reprodução/Instagram)

O ator Thiago Rodrigues, de 42 anos, está internado no Hospital Miguel Couto, no Rio de Janeiro, após ser espancado durante uma tentativa de assalto. Até o momento, não se sabe qual o verdadeiro estado de saúde do famoso.

Segundo o F5, o ator, que fez diversas novelas na TV Globo e Record TV, foi surpreendido com os bandidos ao sair de um bar localizado no Baixo Gávea, zona sul da cidade, já na madrugada deste domingo (11). Ele foi espancado pelo grupo ao tentar escapar, mas acabou cercado por eles.

Ainda de acordo com o site, Thiago Rodrigues ficou desacordado e acabou sendo socorrido por expositores de uma feira de antiguidades, que acontece na Praça Santos Dumont. O famoso foi levado ao Hospital Miguel Couto, no bairro do Leblon, onde precisou levar alguns pontos na cabeça.

Thiago Rodrigues precisou levar pontos na cabeça (Reprodução/Twitter)

Segundo o colunista Ancelmo Gois, o ex-galã da Globo só percebeu que era um assalto quando foi espancado e perdeu o celular.

Relembre a carreira do ator

A estreia de Thiago Rodrigues na televisão aconteceu em 2004, quando ele entrou para o elenco da minissérie “Um Só Coração”, escrita por Maria Adelaide Amaral. Um tempo depois, o ator foi um dos protagonistas de “Malhação”, onde contracenou com Fernanda Vasconcellos, na temporada de 2005.

Seguindo a maratona de trabalhos na TV Globo, ele também fez parte de “Páginas da Vida”, novela das 18 horas, onde voltou a fazer par romântico com Fernanda, mas apenas no começo da trama. Em 2007 ele esteve em “Eterna Magia” e em 2008 fez sua primeira novela das 21 horas, vivendo Cassiano Copola, em “A Favorita”.

Thiago Rodrigues viveu personagem em novela bíblica da Record TV (Reprodução/Record TV)

Depois disso, Thiago Rodrigues encerrou papéis em “Tempos Modernos”, no remake de “Guerra dos Sexos”, “Além do Horizonte” e “Sete Vidas”, todas na Globo.

Mas, em 2018, após 16 anos na emissora carioca, ele viajou para Portugal, onde estreou na novela “Valor da Vida”, que está sendo exibida na Band. O famoso também voltou ao Brasil em 2019, quando assinou com a Record TV para interpretar o vilão ambicioso Tobias, na novela “Amor Sem Igual”.

