“A Fazenda 14”: Roça surpresa elimina mais um famoso da reta final do reality

A reta final de “A Fazenda 14″ começou com uma roça surpresa, que colocou, neste domingo (11), Bárbara Borges, Iran Malfitano, Bia Miranda e André Marinho na berlinda. Esta será a penúltima eliminação antes da final, que está marcada para quinta-feira (15).

Pelé MilFlows, que segue na competição, só não está no banco da eliminação por causa de uma prova surpresa. No mesmo dia, o peão se reuniu com Tati Zaqui e Deborah Albuquerque, que já deixaram o reality show rural, em uma disputa inédita e acabaram vencendo e livrando o rapper da roça.

E #RoçaEspecial formada! Confira a reação dos peões 😯 pic.twitter.com/XmzOsys5NG — A Fazenda (@afazendarecord) December 12, 2022

LEIA TAMBÉM: Remake de “Pantanal” será exibida pelo mundo; relembra a trama da Globo

Diferente das eliminações anteriores, os fãs de “A Fazenda 14″ terão apenas até a noite desta segunda-feira (12) para votar em seu peão preferido, já que a eliminação será anunciada por Adriane Galisteu neste mesmo dia, a partir das 22h30, na Record TV. Depois disso, mais uma roça será formada com os quatro famosos que ficaram na casa e o resultado será na terça-feira (13).

Focados em outros programas

Com “A Fazenda 14″ chegando ao fim, Pelé e Bia especulam participação de outro reality show da Record TV, o “Power Couple Brasil”, que deve ganhar uma nova temporada em 2023.

Depois da prova especial e da formação da roça surpresa, os dois conversaram sobre os próximos passos dentro da TV e o reality com casais virou uma possibilidade. Para o rapper, a influenciadora poderia levar o namorado para o programa e reencontrar Thomaz Costa e Tati Zaqui, casal formado em “A Fazenda”.

Bia: “Ten noção q o Gabriel tá aqui em SP? Tem noção que o menino viajou de avião? Tem noção q ele ganhou um celular? Tem noção que eu to casada?”

Pelé: “Tem noção que o Gabriel tá estouradinho não internet? Aiii, casalzinho Power ano que vem.” #AFazenda pic.twitter.com/mL3L8um1Mr — Dantas (@Dantinhas) December 10, 2022

Durante a conversa, Bia mostrou que estava feliz em saber que o amado estava em São Paulo, onde o reality show acontece: “Tem noção que o Gabriel tá aqui? Tem noção que o menino viajou de avião? Tem noção que eu estou casada?”. Pelé aproveitou o momento e brincou com ela e disse que eles eram o próximo “casalzinho Power Couple Brasil”.

Bia Miranda não ficou calada e fez a mesma proposta para o rapper, dizendo que ele poderia ir com Carol, sua esposa: “Eu e Gabriel contra Pelezinho e Carol”, disse ela.

LEIA TAMBÉM: Guida fica na miséria em “Travessia”: Entenda como tudo acontece