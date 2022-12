‘Harry & Meghan’: príncipe William diz que nunca assistirá ao documentário na Netflix

O príncipe William confessou ao seu círculo mais próximo que “nunca” assistirá à série de seu irmão Harry e Meghan Markle na Netflix. Além disso, ele disse a seus amigos para não “alimentar o conflito” comentando sobre o documentário.

De acordo com o Daily Mail, o príncipe de Gales está mais focado em “olhar para o futuro” e “continuar com o trabalho”, em vez de se envolver em uma batalha “olho por olho” com o duque e a duquesa de Sussex. Um amigo do príncipe William disse ao Sunday Times: “Ele diz que nunca vai ver isso e eu sei que ele definitivamente não vai”.

Tudo indica que o rei Charles III e a rainha Camilla também não estão interessados sobre o que Harry e Meghan tem a dizer na série de seis episódios também, segundo uma fonte da Casa Real. No entanto, ele observou que a família real está ciente dos comentários sobre eles, feitos na série que é um sucesso na Netflix.

Eles dizem que Harry esperava que seu irmão e pai, o rei Charles, assistissem à série de documentários para ter uma ideia melhor do que ele e Meghan tiveram que passar.

Enquanto isso, fontes reais rejeitaram as alegações feitas por Meghan de que ela não estava pronta para a vida real.

Na série, Meghan conta não saber o que vestir em eventos oficiais, ter que pesquisar o hino nacional no Google e não saber fazer uma reverência, demonstrando de forma constrangedora sua primeira tentativa, para grande desconforto do marido.

No documentário, a duquesa diz: “Entrar nessa família, eu sabia que havia um protocolo de como as coisas eram feitas. E você se lembra daquele filme antigo ‘O Diário da Princesa’ com Anne Hathaway? Não tem aula e uma pessoa que diz: ‘senta assim, cruza as pernas assim, usa garfo, não faz isso, depois faz uma reverência, põe esse tipo de chapéu’. Isso não acontece”.

Mas uma fonte real disse ao Sunday Times que Meghan recebeu um dossiê sobre seu futuro papel do então secretário particular de Harry, Ed Lane Fox, seis meses antes do casamento. além de receber uma lista de especialistas que poderiam ajudá-la.