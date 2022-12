Farofa da Gkay: Banheiro não-binário virou assunto na famosa festa

A Farofa da Gkay terminou na última quarta-feira (07), mas o evento promovido pela influenciadora digital paraibana Gessica Kayane em um hotel de luxo em Fortaleza não chamou a atenção dos fãs e participantes apenas pelas fofocas.

Quem esteve no local também pode frequentar um banheiro para pessoas não-binárias, além dos tradicionais masculino e feminino. Segundo O Globo, a festa de aniversário de GKay contou com esses três espaços, que eram identificados com portas diferentes.

Ao chegar no espaço dedicado aos banheiros, os participantes poderiam escolher a porta onde eestava escrito “não-binário”, que era dedicado para pessoas que que se ideintificam com a sexualidade não-binária, ou seja que não se enxerga nem homem nem mulher.

No Brasil, a atriz e diretora Bárbara Paz revelou que se descobriu como pessoa não binária, já que não se classifica exclusivamente no gênero masculino ou no feminino: “Sou uma pessoa inquieta. Uma mulher, um homem, não-binária. Descobri que sou não-binária há pouco tempo. Um amigo meu falou que eu era, e eu acreditei, entendi”, disse a famosa.

A Farofa da Gkay aconteceu nos dias 5, 6 e 7 de dezembro e diversos famosos passaram pela celebração, como Gretchen, Livia Aragão, Lucas Guedes, Álvaro, Thaynara OG, Gabily, Vanessa Lopes, Bianca Andrade, Gabi Lopes, Vivi, Juliano Floss, Pequena Lô, entre outros.

Com muitos shows, como o de Gloria Groove, que encerrou a festa, além de Anitta, Ivete Sangalo, Pabllo Vittar, Luísa Sonza e Wesley Safadão, a Farofa da GKay foi transmitida ao vivo, pela primeira vez, neste ano.

O Multishow e o Globoplay compraram os direitos e levaram ao ar parte das comemorações de Gkay. O programa foi levado ao ar a partir das 22h, até quinta-feira (08). No melhor esquema reality show, a atração mostra as mais de 400 celebridades que circulam pelo local. Já o dark room, onde a pegação acontece, não é exibida, já que nenhuma câmera pode entrar.

