Reviravolta: Alianças de “Todas as Flores” serão quebradas; entenda o motivo

Em "Todas as Flores", Zoé (Regina Casé) deixa Vanessa (Letícia Colin) de lado (Estevam Avellar/Globo)

Alguns rompimentos vão marcar a nova fase de “Todas as Flores”, novela de João Emanuel Carneiro que é exibida no Globoplay. Em breve, Zoé (Regina Casé) não vai mais querer compactuar com os planos de Vanessa (Letícia Colin) e começa a proteger Maíra (Sophie Charlotte).

A atitude vai revoltar a filha mais velha da vilã da novela, mas Zoé não liga para as reclamações da herdeira e rompe totalmente com ela. Tudo acontece depois do resgate de Maíra da fazenda de tráfico humano, quando a personagem de Regina Casé faz a linha boazinha e joga toda a culpa em Vanessa, afirmando que ela está descontrolada.

Depois disso, Maíra vai para um local seguro para seguir com sua gravidez. Mas, Vanessa descobre e fica irritada por seu plano de dar um golpe em Rafael (Humberto Carrão) foi interrompido e, durante uma conversa com a mãe, ela irá cobrar que ela decida de que lado ficará.

Clima entre Zoé (Regina Casé) e Vanessa (Letícia Colin) piora e vilã de "Todas as Flores" oferece muito dinheiro para sua mãe (Reprodução/Globopay)

Sabendo que pode perder a mãe para irmã, Vanessa chega a oferecer muito dinheiro, mas a proposta não funciona, mesmo Zoé demonstrando interesse na fortuna. Firme, ela desiste de tudo e fica do lado da filha mais nova.

Ainda em “Todas as Flores”, Rafael e Humberto (Fábio Assunção) também vão romper. Durante uma coletiva de imprensa sobre os novos capítulos da novela do Globoplay, os atores revelaram que muita coisa vai mudar.

Rafael (Humberto Carrão) e Humberto (Fabio Assunção) brigam em "Todas as Flores" (Reprodução/Globoplay)

Segundo Fábio, seu personagem tem duas caras: “Ele é um personagem dúbio, contraditório, vulnerável, ele tem uma fraqueza de caráter. Ele fica dividido entre o amor pelo filho e o desejo de alcançar o poder dentro da empresa”, disse o ator.

Já Humberto Carrão, revelou que Rafael vive um conflito com o pai e muitas coisas devem acontecer até a separação: “Ele terá um conflito muito tenso com o pai. Eles são personagens que se amam, mas vivem uma relação complicada que parece que vai se resolver, mas tudo vai por água a baixo”.

