Giovanna Ewbank mostra filho mais novo ‘aprontado’ na casa dos avós

A apresentadora Giovanna Ewbank mostrou um momento de seu filho mais novo, Zyan, com o avô, Roberto Baldacconi. O bebê ficou aos cuidados do pai da famosa e acabou encantando os fãs da família.

“Enquanto a mamãe trabalha, olha o estado do Baby Z enquanto meu pai cuida dele 😂😂😂 será que ele ama estar com o Nonno??? Sim ou Com Certeza???”, escreveu ela na legenda da publicação.

Nas imagens, o “Baby Z” aparece pintando uma folha de papel, pedindo ao avô mais tintas para seguir com a diversão. “Eu quero esse aqui”, diz ele.

Roberto começa a rir quando vê que o neto está coberto de tinta e está tentando aumentar o tamanho de sua tela, passando do papel para o chão do casa. “Zyan, o chão não pode pintar seu pai vai brigar com você”, diz o avô.

O caçula dos Gagliasso-Ewbank é o mais travesso dos três filhos do casal, segundo os pais já contaram em entrevistas. “O apelido diz tudo, né? Ele toca o terror. Ele é realmente ligado no 220. Não sei quem ele puxou? Podia ter puxado a mãe nesse sentido, mas não… Puxou o papai”, contou Bruno, durante uma entrevista ao podcast da esposa.

“Dorzinha no coração”, diz Giovanna Ewbank sobre crescimento dos filhos

A apresentadora Giovanna Ewbank não esconde de ninguém que é a maior mãe coruja das celebridades brasileiras: frequentemente, posta seu dia a dia com os filhos, Titi, Bless e Zyan.

Mas, como toda mãe, sente que os pequenos crescem muito rápido. “Dá uma dorzinha no coração ver que eles já estão crescendo, porque a gente quer sempre deixar nossos filhos debaixo das nossas asas. Mas é muito bonito ver o crescimento deles como pessoas, como seres humanos” - confira a história completa aqui.